"Всему виной технические неполадки": оккупанты возобновили движение в Крым

10:23, 01 ноября 2017
Политика
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Оккупанты заявляют, что пропуск граждан приостанавливался по техническим причинам.

УНИАН

Все пункты пропуска на админгранице с Крымом возобновили работу. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель пограничного управления ФСБ России.

«По техническим причинам с ночи остановлен пропуск граждан», - рассказал собеседник агентства.

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В пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму сообщили "РИА Новости", что после устранения всех неполадок пункты пропуска будут снова открыты.

Как сообщал УНИАН, в Крыму оккупационные власти полностью перекрывали движение через админграницу.

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Теги: #админграница с Крымом#движение в Крым