В "Видродженни" считают, что концепция закупки лекарств от Минздрава только усложнит процесс закупок

Создание в Украине государственной закупочной организации лекарств и медизделий – это запутанная бюрократическая схема. Она лишь усложнит процесс закупок и приведет к очередным задержкам в своевременной поставке лекарств людям. Об этом сообщил народный депутат группы «Партия «Відродження», член Комитета ВР по вопросам здравоохранения Андрей Шипко, комментируя недавно принятую правительством концепцию МОЗ по реформированию механизмов публичных закупок, передает пресс-служба партии.

Как пояснил Шипко, создание указанного отдельного учреждения несет коррупционные риски.

«Во-первых, функции нового государственного органа фактически дублируют функции Министерства здравоохранения. К тому же, закупочная организация создается по решению Минздрава и подчиняется исключительно ему. Интересен и тот факт, что финансирование нового государственного органа, как утверждает Минздрав, не требует выделения дополнительных бюджетных средств и будет осуществляться за счет благотворительных взносов и других источников, не запрещенных законодательством. Вопрос – кто эти меценаты?», – отметил народный депутат.

Кроме того, по его словам, новая концепция закупок от Минздрава уничтожит конкуренцию в процессе закупок и сведет на нет возможность экономии государственных средств.

«Оценка закупок медицинского оборудования и фармпродукции в Украине в 2016-2017 годах показала, что именно из-за отсутствия конкуренции среди участников тендера, экономия государственных средств составила всего 5%. Работа по проведению закупок лекарств в 2015-2017 годах признана неудовлетворительной и в заключении Счетной палаты. С прошлого года, выделив из государственного бюджета 4 миллиарда гривен на закупку лекарств, Украина до сих пор не получила половину из заказанного объема. А непрозрачные договора создали возможность ввоза в страну лекарственных средств, сроки годности которых заканчиваются. До сих пор ничего не закуплено и на 6 миллиардов, выделенных государством на текущий год. И это – неоправданный риск для жизни пациентов, которые не могут получить вовремя необходимое лечение», – заявил Андрей Шипко.

Он напомнил, что два с половиной года назад Верховная Рада приняла закон о закупках лекарственных средств и медицинских изделий через международные организации. Однако, по мнению нардепа, своей цели – преодоления коррупции в сфере закупок лекарств – закон не достиг. Утверждена Концепция МОЗ, как добавил политик, тоже не сможет решить насущные проблемы в сфере закупок лекарств.

Также он сообщил, что Комитет Верховной Рады не одобрил утвержденную Кабмином Концепцию МОЗ по реформированию механизмов публичных закупок и предлагает отказаться от подобных нововведений.