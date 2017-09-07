Порошенко рассказал о смене геополитических и цивилизационных координат Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Соглашение об ассоциации и безвизе с ЕС свидетельствуют об изменении геополитических и цивилизационных координат Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

Он напомнил, что на днях вступило в силу Соглашение об ассоциации.

«Благодаря тому, что Евросоюз еще в позапрошлом году согласился на временное его применение, мы уже можем радоваться такими предварительным его итогам, как рост нашего экспорта в Евросоюз», - заявил глава государства.

В частности, по словам президента, в первом полугодии - почти на 23%. Доля ЕС во внешней торговле Украины составляет 40 процентов. С 2012 года она выросла на 10%.

«Это свидетельствует о начале процесса интеграции украинской экономики в рынок Евросоюза. А вместе с безвизом - об изменении наших геополитических и цивилизационных координат», - подчеркнул глава государства.

«Введение безвизовых поездок - на данный момент главный итог трехлетней совместной реформаторской работы всех ветвей власти и общества», - добавил он.