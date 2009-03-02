Институт Горшенина огласит результаты всеукраинского телефонного опроса «Пульс кризиса»

4 марта (среда) 2009 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция

ПЯТАЯ ВОЛНА ОПРОСА «ПУЛЬС КРИЗИСА»,

на которой будут оглашены результаты всеукраинского телефонного опроса «Пульс кризиса», проведенного Институтом Горшенина с 24 по 28 февраля 2009 года.

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.

На пресс-конференцию вынесены вопросы:

— Как изменился уровень жизни украинцев в течение последнего месяца?

— Сколько жителей Украины готовы выйти на улицу с протестом против снижения уровня жизни в государстве?

— Сколько украинцев уже потеряли работу во время кризиса?

— Какие еще последствия кризиса ощущают наши соотечественники?

Участники пресс-конференции:

- Константин Бондаренко – директор Института Горшенина;

- Марина Ткаченко – эксперт по социальному проектированию, руководитель Call-центра.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.

Контакт для СМИ: Елена Дьяченко 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.