Миссия США при ОБСЕ призывает Россию прекратить попытки захватить новые украинские территории

Об этом говорится в заявлении временного поверенного США при ОБСЕ Кейт Бернс, которое она обнародовала сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Она напомнила, что Украина призвала немедленно объявить перемирие, чтобы получить возможность восстановить поврежденную инфраструктуру, а также пыталась созвать срочное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и настоятельно призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ увеличить количество патрулей в районе Авдеевки.

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"Однако объединенные российско-сепаратистские силы настаивают на том, что они будут продолжать вести боевые действия, пока украинские силы не отступят. Россия и сепаратисты инициировали насилие в Авдеевке. Мы призываем Россию прекратить насилие, соблюдать режим прекращения огня, отвести тяжелое вооружение и прекратить попытки захвата новой территории за пределами линии соприкосновения", - заявила Бернс.

В этой связи американский дипломат отметила, что температура в Украине, и в частности в районе Авдеевки, опустилась ниже нуля.

"Без воды, электричества и тепла жизнь тысяч людей оказалась под угрозой. Объединенные российско-сепаратистские силы должны остановить свою атаку на Авдеевку. Они должны прекратить насилие и позволить отремонтировать критическую инфраструктуру. Более всего Россия и сепаратисты должны продемонстрировать их готовность полностью сохранять верность режиму прекращения огня, одному из главных компонентов Минских соглашений, которые они так часто нарушали", - отметила Бернс.