Мэр Днепра требует от полиции расследования нападений на городских депутатов и чиновников





Об этом он заявил в связи с нападением неизвестных на депутата Артема Хмельникова, случившимся в ночь на 31 января. В целом за последний год от рук злоумышленников пострадали около десятка народных избранников и чиновников города. Однако на текущий момент никаких результатов расследования по этим делам пока нет.

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Причиной того, что виновники нападений и запугиваний до сих пор не наказаны, Борис Филатов назвал отсутствие взаимодействия городской полиции с территориальной громадой. «Я считаю, что безнаказанность преступников является прямым результатом бездействия городской полиции по отношению к территориальной громаде», – написал мэр Днепра на своей странице в Facebook.

Руководитель города напомнил, что это уже четвертое нападение на депутата горсовета за последний год. Ранее жертвами злоумышленников стали, в частности, депутаты Олег Григорук и Руслан Вишневецкий, которые в свое время вышли из «Оппозиционного блока». Кроме того, в прошлом году был осуществлен ряд нападений на чиновников мэрии, за которые до сих пор тоже никто не наказан. Пострадала и коммунальная техника, из-за чего бюджет города понес значительные убытки. Несколько месяцев назад неизвестные сожгли коммунальный автоманипулятор, использовавшийся для демонтажа незаконных киосков. «Тітушки» также разбили технику, сносившую аварийные рекламные билборды. Тогда же было совершено нападение на служебный автомобиль комиссии, которая проверяла качество уборки снега на улицах Днепра.

Кроме этого, руководитель города обеспокоен тем, что полиция никак не реагирует на запрет парковки на Набережной. «Зато в прошлом году патрульная полиция получила из местного бюджета 5 миллионов субвенции, национальная полиция – 8 миллионов. Через день «слуги закона» клянчат у меня деньги, автобусы, квартиры, комнаты в общежитии», – отметил Борис Филатов.

Напомним, что минувшей ночью трое неизвестных напали на депутата Артема Хмельникова возле его дома. По словам народного избранника, злоумышленников не интересовали ценные вещи. Сам пострадавший связывает нападение со своей депутатской и политической деятельностью.