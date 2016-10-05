Украинская сторона в Минске заявила о семерых подростках, которых задержали боевики за "диверсионную деятельность"

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила на своей странице в Facebook.

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"Вместе с нашей делегацией в работе гуманитарной подгруппы приняла участие уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская. Она подняла вопрос незаконного вывоза украинских детей из приёмных семей на территорию России. Украина также высказала решительный протест против нарушения прав детей, которые происходят в ОРДЛО. Речь идёт о судьбе семерых подростков, которые в первой половине сентября оказались в заложниках на неподконтрольной Украине части Донецкой области. Мы приветствуем любую помощь от международных организаций в деле освобождения ребят", - заявила Олифер.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Интернете и на сайтах СМИ, которые работают на оккупированной территории, появились сообщения о том, что представителями так называемого «министерства государственной безопасности» «ДНР» задержаны семеро подростков, которых боевики подозревают в совершении преступлений.

13 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что в ОБСЕ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) направлены письма с просьбой проверить информацию о пытках задержанных в ОРДЛО подростков, которая накануне появилась в СМИ.