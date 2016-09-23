В заложниках на Донбассе и в России остаются 111 украинцев – СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак во время брифинга в Киеве.

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"На сегодня, по нашим данным, - 111 (находятся в заложниках), из них 9 - на территории России”, - сказал он.

Также, по данным Грицака, 499 человек считаются пропавшими без вести.

"Всего нашим центром взаимодействия с волонтерами и патриотически настроенными гражданами удалось освободить из плена 3082 лица”, - сказал он.

По его словам, это и гражданские, и журналисты, и военнослужащие и правоохранители, священники, рядовые жители Донбасса.