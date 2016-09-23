В заложниках на Донбассе и в России остаются 111 украинцев – СБУ
12:13, 23 сентября 2016Политика
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В заложниках России и террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" остаются 111 граждан Украины.
СБУ назвала новые цифры относительно заложников на Донбассе / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак во время брифинга в Киеве.
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"На сегодня, по нашим данным, - 111 (находятся в заложниках), из них 9 - на территории России”, - сказал он.
Также, по данным Грицака, 499 человек считаются пропавшими без вести.
"Всего нашим центром взаимодействия с волонтерами и патриотически настроенными гражданами удалось освободить из плена 3082 лица”, - сказал он.
По его словам, это и гражданские, и журналисты, и военнослужащие и правоохранители, священники, рядовые жители Донбасса.
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