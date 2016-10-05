Комитет ВР признал коррупционным законопроект о внесении изменений в е-декларирование
Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не поддержал проект закона 5079 об изменениях к законопроекту "О предотвращении коррупции".
"Признать законопроект коррупциогенным и предлагать Верховной Раде его отклонить", – сказал председатель комитета Егор Соболев, передает Украинская правда.
Автор законопроекта, депутат от "Народного фронта" Татьяна Донец сказала, что не будет отзывать его.
Читайте такжеНАЗК: доступ к Реестру деклараций восстановлен
Законопроект предусматривает, что по заявлению субъекта декларирования декларация может быть полностью или частично отражена в открытом доступе на официальном сайте Национального агентства.
Законопроект предлагает в случае отказа члена семьи субъекта декларирования предоставить любые сведения или их часть для заполнения декларации" указать об этом в декларации. В действующем же законопроекте от декларанта требуется предоставить всю известную ему информацию о такого члена семьи.
Таким образом, в законопроекте предлагается скрыть значительную часть сведений о доходах чиновников в электронных декларациях.