ОБСЕ продлила наблюдательную миссию на российских КПП "Гуково" и "Донецк" еще на 3 месяца

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Постоянный Совет ОБСЕ в Вене вчера в конце дня продлил мандат Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах «Гуково» и «Донецк» на три месяца с 31 января 2017 года», - говорится в сообщении.

В ОБСЕ отметили, что мандат миссии останется неизменным. Она будет осуществлять свою работу в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности. Наблюдатели будут проводить мониторинг и отчитываться о ситуации на указанных российских пунктах пропуска, а также о фактах пересечения границы.

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Главой миссии является Флавьен Шаллер, в ее состав входят 20 наблюдателей вместе с главой. Работу миссии поддерживает секретариат ОБСЕ в Вене.

Впервые миссия была размещена в Ростовской области 29 июля 2014 года.

Как известно, пункты «Гуково» и «Донецк» граничат с оккупированными украинскими пропускными пунктами «Червонопартизанск» и «Изварино» в Луганской области.