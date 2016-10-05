ОБСЕ продлила наблюдательную миссию на российских КПП "Гуково" и "Донецк" еще на 3 месяца
Постоянный Совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продлил еще на три месяца мандат деятельности Наблюдательной миссии ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области на украино-российской границе до 31 января 2017 года.
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
«Постоянный Совет ОБСЕ в Вене вчера в конце дня продлил мандат Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах «Гуково» и «Донецк» на три месяца с 31 января 2017 года», - говорится в сообщении.
В ОБСЕ отметили, что мандат миссии останется неизменным. Она будет осуществлять свою работу в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности. Наблюдатели будут проводить мониторинг и отчитываться о ситуации на указанных российских пунктах пропуска, а также о фактах пересечения границы.
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Главой миссии является Флавьен Шаллер, в ее состав входят 20 наблюдателей вместе с главой. Работу миссии поддерживает секретариат ОБСЕ в Вене.
Впервые миссия была размещена в Ростовской области 29 июля 2014 года.
Как известно, пункты «Гуково» и «Донецк» граничат с оккупированными украинскими пропускными пунктами «Червонопартизанск» и «Изварино» в Луганской области.