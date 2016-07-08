В США разочарованы блокированием Россией расширения мандата ОБСЕ на границе с Украиной

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Учитывая немотивированное ограничение работы наблюдательной миссии на границе, она снова будет не в состоянии установить полную меру участия России в поставках оружия, финансировании и направлении персонала для поддержки сепаратистов на востоке Украине», – заявил 7 июля представитель США в ОБСЕ Даниел Бер.

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Он отметил, что пункт 4 Минского протокола определяет четкую роль ОБСЕ относительно мониторинга обеих сторон украинско-российской границы.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение из-за блокирования российской стороной предложения относительно расширения мандата миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на весь неконтролируемый участок российско-украинской границы.