Обращение Вселенского Патриарха к украинскому народу

Инициатива проведения официального празднования 1020-й годовщины решения Великого князя Владимира принять Христианскую веру от Вселенского Патриархата как официальную религию для народа Киевского государства и, соответственно, для всех русских удельных княжеств является не только обязательством перед набожным народом Украины, но и является важным для его будущего. На этом акцентировал Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ І в обращении к украинской нации, текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины.

“Эта инициатива является обязательством, поскольку все большие нации должны ревностно оберегать свою историческую память, особенно относительно событий, которые крепко сформировали настоящую духовную идентичность их национального сознания и в большей или меньшей степени определили их значительный вклад в сообщество народов”, - отметил Патриарх.

По его словам, “эти праздничные события являются четким выражением благодарности набожного украинского народа Великому Князю Владимиру за его личное беспокойство и мудрое решение относительно выбора религии для своего народа, как это описал в летописи киевский монах Нестор (ХІ ст.)”.

“В этом смысле Киевский князь через крещение киевлян миссионерами Вселенского Патриархата не только установил неразрывные духовные связи набожного украинского народа с Церковью-Матерью - эти связи еще больше укрепились через византийскую евангелизацию других Русских удельных княжеств - но и заложил новые перспективы их обращения к остальному Христианскому миру теперь уже как соучастника Византийского духовного наследства и православной традиции. Киев стал административным центром распространения Византийского культурного наследия на все Русские удельные княжества, а Великий Киевский князь был тем, кто активно поддерживал этот процесс”, - отметил Варфоломей І.

Он отметил, что Вселенский Патриархат не жалел сил и жертв для этого многовекового процесса евангелизации. “На основе этого критерия православная традиция сформировала, с одной стороны, особенную духовную связь между Церковью и нацией, а с другой стороны, - общепринятые отношения между Церковью и Государством, поскольку, как «рассеяние» народов в Ветхом Завете, так и Новозаветный «сбор» их через крещение определило национальное сознание православных”, - сказал Вселенский Патриарх.

По его словам, “православная традиция остается верной миссии Церкви проповедовать «всем народам», при этом не подчиняя ее тем национальным стремлениям, которые чужды и противоречат характеру Церкви”.

Как отметил ВАРФОЛОМЕЙ І, источником духовной связи Церкви с телом верующих (corpus fidelium) является крещение, в котором происходит духовное возрождение человека и церковное тело формируется в пределах тела нации или общества. “Поэтому Церковь четко осознает, что тело Ее членов составляет общество верных так же, как Государство четко осознает, что оно составляет сообщество граждан. Однако в перестройке и функционировании этих двух сообществ есть конкретное отличие, ведь Государство рождается из ее граждан, а Церковь рождает Своих членов в новом духовном отношении, которое является другим, но не отменяет правовых отношений между гражданами”, - отметил Патриарх.

По его словам, “православная Церковь - упорядоченное сообщество автокефальных или автономных Церквей, которое в то же время четко осознает себя аутентичным наследником Единой, Святой, Вселенской и Апостольской Церкви”.

“Лучшим примером службы Вселенского Патриархата в Православной Церкви в ущерб его собственных прав на развитие отношений со значительной среди дочерних Церквей - Украинской Церковью, которая семь веков принадлежала к каноничной юрисдикции Вселенского Патриархата, то есть от времени крещения Великим Киевским князем (в 988 г.) вплоть до ее аннексии Российским государству при Петре І (1687)”, - сказал Патриарх.

“Таким образом, после аннексии Украины Россией и под давлением Петра І, Вселенский Патриарх Дионисий IV рассудил, что при тогдашних обстоятельствах стало необходимо церковное подчинение Украинской Церкви Московскому Патриархату (в 1687 г.), чтобы не преумножать бед набожного украинского народа, и чтобы он был под православным политическим проводом - хотя украинская иерархия сильно и единодушно противилась этому решению, решению, которое равнялось нанесению явного вреда каноничным правам Церкви-Матери”, - отметил ВАРФОЛОМЕЙ І.

Он подчеркнул, что “Вселенский Патриархат, как, гарант единства Православных Церквей, всегда выполнял свои обязательства, настраивая свои духовные антенны на потребности православных и на особые обстоятельства каждого периода, но всегда в установившихся границах Православной традиции”.

“Церковь-мать радуется вместе с набожным украинским народом, потому что это крещение остается неисчерпаемым источником силы, не только поддерживающим его внутреннее, духовное единство, но и применяет его в полной мере в важной сфере международных отношений”, - подчеркнул Патриарх.

Он выразил убеждение, что «политические, церковные и, в целом, интеллектуальные лидеры украинского народа обязаны использовать как можно шире данный Богом дар крещения не только для безотлагательного исправления разной путаницы и травм исторического прошлого, но и для восстановления объединительной роли, которую играла Православная Церковь в сознании Христолюбивой украинской нации».

“Разнообразные политические и церковные трудности, вызванные существующей путаницей, очевидны и известны из долгого исторического прошлого, но всем также известно, что забота об защите и восстановлении церковного единства - наша общпя обязанность, которая перевешивает какие-либо политические или церковные цели в соответствии с наставлением божественного Основателя Церкви: «Чтобы все были одно» (Иоанн 17:21)”, - подытожил Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ І.