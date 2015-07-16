Президент напомнил КС, что Крым является неотъемлемой составляющей Украины

Президент Украины Петр Порошенко просит Конституционную комиссию прислушаться к лидерам крымскотатарского народа и предусмотреть, что Автономная Республика Крым, как неотъемлемая составляющая Украины, является национально-территориальным образованием.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Порошенко на пленарном заседании Верховной Рады в связи с рассмотрением законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации власти.

“Хочу отдельно прояснить свою позицию относительно раздела Х Конституции Украины – это «Автономная Республика Крым». На последующих этапах своей работы я прошу Конституционную комиссию прислушаться к лидерам крымскотатарского народа и предусмотреть, что Автономная Республика Крым как неотъемлемая составляющая Украины является национально-территориальным образованием, через которое крымскотатарский народ реализует свое право на самоопределение”, - сказал он.