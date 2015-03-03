Порошенко предложил Гройсману возглавить Конституционную комиссию

Об этом говорится в подписанном президентом указе № 119/2015 от 3 марта относительно создания Конституционной комиссии.

"Предложить председателю Верховной Рады Украины возглавить Конституционную комиссию", - сказано в документе.

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Как отмечается в положении о Конституционной комиссии, ее председатель руководит деятельностью комиссии, созывает и ведет ее заседания, подписывает принятые решения; представляет комиссию во взаимодействии с другими вспомогательными органами и службами, созданными президентом Украины, государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, другими организациями; обеспечивает информирование общественности о деятельности комиссии; несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.

В случае отсутствия председателя Конституционной комиссии его обязанности выполняет один из заместителей председателя.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о создании Конституционной Комиссии, которая будет разрабатывать изменения к Основному Закону.