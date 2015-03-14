Совет русинов и СБУ опровергают информацию о русинском съезде на Закарпатье

Об этом заявил председатель Народного Совета русинов Закарпатья Евгений Жупан, передает Мукачеве.net.

Более того, подчеркнул он, из перечисленных в заявлении общественных организаций, большинство узнало о так называемом съезде из сообщения, которое распространило российское информагентство ТАСС.

«Я только что общался с председателем Общества имени Духновича Юрием Проданым, которое упоминается в провокационной новости, и он заверил меня, что впервые слышит о съезде 14 марта, и тем более, о каком-то решении, которое его организация поддержала», - отметил Жупан.

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По его словам, Народная Рада русинов Закарпатья, которую он возглавляет, объединяет 90% русинских организаций, которые официально действуют в Украине.

«А вот Петр Гецко, на которого ссылаются СМИ в скандальной новости, последние 3-5 лет не был на Закарпатье, но в течение 2014 года активно фигурирует в пропагандистских сюжетах российских СМИ о бунтах в Украине и сепаратизме на Закарпатье. Более того, Гецко объявлен в официальный розыск», - напомнил глава крупнейшего объединения русинов Закарпатья.

Он сообщил, что Народный Совет русинов Закарпатья собирался месяц назад и принимал заявление, в котором говорится о поддержке курса на евроинтеграцию, демократизацию и децентрализацию.

В то же время, советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в сообщении на своей странице в соцсети Facebook также отмечает, что "русинский съезд на Закарпатье" является чистым фейком, или примитивной выдумкой московских пропагандистов.

"На самом же деле имеют место неудачные попытки российских спецслужб расшатать ситуацию на украинском Закарпатье. Работают примитивно и безуспешно...", сказано также в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины объявила в розыск Петра Гецка, который провозгласил себя "премьер-министром Республики Подкарпатская Русь".