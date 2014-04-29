СБУ ищет самопровозглашенного "премьера Республики Подкарпатская Русь"

Как сообщили в Генпрокуратуре, Петру Гецко выдвинуто подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Кроме того, Петро Гецко уже объявлен в розыск.

В ГПУ напомнили, что 20 марта следственным отделом Управления СБ Украины в Закарпатской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц.

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Как сказано в сообщении ГПУ, на протяжении января - марта 2014 так называемым самопровозглашенным премьер - министром Республики Подкарпатская Русь Петром Гецко, который действовал по предварительному сговору с пока неустановленными досудебным следствием лицами , на в интернете было распространено статью.

В ней содержится обращение русинов Закарпатья к Президенту РФ Путину с просьбой осуществить "миротворческую операцию, восстановить и признать государственность Республики Подкарпатская Русь".

Кроме того, Гецко, в интервью одному из российских телеканалов, публично призвал к изменениям административно - территориального устройства Украины путем признания Республики Подкарпатская Русь и непризнание унитарности Украины.

Такие действия Петра Гецко органом досудебного расследования квалифицированы по ч.2 ст.110 УК Украины, в отношении него вынесено уведомление о подозрении и объявлен в розыск.