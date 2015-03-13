В Раде хотят отправлять неплательщиков алиментов на фронт в первых рядах

Авторами законопроекта являются народные депутаты Андрей Помазанов, Дмитрий Сторожук, Игорь Лапин (все - из фракции «Народный фронт»), Наталья Новак (фракция партии «БПП»), Иван Крулько (фракция «Батькивщина»), Андрей Лозовой, Игорь Мосийчук (оба - из фракции Радикальной партии).

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В настоящее время на сайте ВР текст законопроекта отсутствует.

Напомним, ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что совершено уже более 95 % мероприятий первого этапа четвертой волны мобилизации. Также в Генштабе заявили, что срыва мобилизации нет.