Депутат отозвал противоречивый законопроект о наказании за надругательство над авторитетом государства

Народный депутат, член фракции «Народный фронт» Константин Матейченко отозвал проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно защиты и сохранения авторитета государства) поскольку считает, что в нем есть неправильно выписана норма, которая может трактоваться двояко.

Как отметил народный депутат, он никоим образом не предусматривал уголовного наказания за любую критику власти, ставья целью наказание за надругательство над государственными символами.

Константин Матейченко хорошо осведомлен в ситуации на Востоке Украины, где именно надругательство над государственными символами стимулировало и продолжает стимулировать сепаратистские процессы в обществе. Матейченко был боевым командиром (с 1991 по 1998 годы он занимал должности от командира взвода до заместителя воинской части А0623 Артемовской механизированной дивизии) и сразу после начала боевых действий на Донбассе взял под свой контроль удержание ситуации в г. Артемовске Донецкой области.

Позиция политической партии «Народный фронт» и ее лидера Арсения Яценюка заключается в том, что законотворческая деятельность народных депутатов и правительства должно четко соответствовать европейским стандартам и международным нормам, которые основаны на принципах демократии, гуманизма и уважения прав и свобод человека.