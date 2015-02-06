Минобороны назвало абсурдом сенсационный сюжет LifeNews о продаже американского оружия Сирии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, за последнюю неделю российскими и пророссийскими СМИ была распространена неправдивая информация о якобы существовании договоренностей между Министерством обороны Украины и соответствующими структурами некоторых иностранных стран о поставках вооружения.

Рядом с этими сообщениями были размещены копии несуществующих документов.

В первом сообщении речь шла о письме-обращении Министерства обороны Украины к оборонному ведомству Чешской Республики с благодарностью за военно-техническую поддержку.

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В настоящее время никакого оружия в Министерство обороны Украины от МО Чешской Республики не поступало.

«Документ», который был опубликован недобросовестными СМИ, никогда не существовал. В Министерстве обороны Украины существует утвержденная действующим законодательством форма оформления соответствующих документов, которая не имеет ничего общего с тем, что было опубликовано. В соответствии с порядком дипломатической переписки официальные документы зарубежным партнерам готовятся и направляются на государственном, то есть украинском языке, а не на каком-либо другом», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, информация, распространенная российскими СМИ, по поводу якобы сенсационного журналистского расследования относительно продажи Министерством обороны Украины «полученного от США оружия Сирии, является абсурдом и не отвечает действительности».

Представленный в сюжетах российского пропагандистского телеканала LifeNews якобы «официальный документ» за подписью заместителя министра обороны Украины, как и в первом случае, является попыткой подделки несуществующего документа, заявили в Минобороны.

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«Документ» не оформлен в соответствии с существующими правилами и выполнен с ошибками, даже во фрагменте по поводу сведений о должностных лицах, которыми он был якобы подписан, отметили в пресс-службе министерства.

Оружие, о котором шла речь в сюжете, Министерство обороны Украине никогда не получало.

Кроме того, вопрос экспорта и импорта вооружений не относится к компетенции оборонного ведомства. Распространение подобных выдумок через СМИ является ничем иным, как очередным элементом информационной войны против нашего государства, подчеркнули в Минобороны Украины.