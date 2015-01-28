Главный редактор LifeNews цинично "пошутил" об Освенциме

15:01, 28 января 2015
Политика
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Главный редактор российского пропагандистского телеканала LifeNews Анатолий Сулейманов цинично пошутил на счет Порошенко и Освенцима в своем твиттере.

сулейманов / @TolyaSuleymanov

"Порошенко в студии LifeNews. Только он здесь похудевший. Будто после Освенцима вернулся", - написал Сулейманов, прикрепив скриншот сюжета со своего телеканала.

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Позже после негативной реакции пользователей соцсетей главред LifeNews не угомонился и продолжил "шутить" на тему Освенцима.

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