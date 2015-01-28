Главный редактор LifeNews цинично "пошутил" об Освенциме
Главный редактор российского пропагандистского телеканала LifeNews Анатолий Сулейманов цинично пошутил на счет Порошенко и Освенцима в своем твиттере.
Порошенко в студии LifeNews. Только он здесь похудевший. Будто после Освенцима вернулся pic.twitter.com/TMsGF4eVml
— Anatoly Suleymanov (@TolyaSuleymanov) January 27, 2015
"Порошенко в студии LifeNews. Только он здесь похудевший. Будто после Освенцима вернулся", - написал Сулейманов, прикрепив скриншот сюжета со своего телеканала.
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Позже после негативной реакции пользователей соцсетей главред LifeNews не угомонился и продолжил "шутить" на тему Освенцима.
Порошенко сегодня посетил Освенцим. А похудевшим вернулся,ибо понял, что концлагерь освобождали не украинцы, а армия СССР! Чего вой подняли?
— Anatoly Suleymanov (@TolyaSuleymanov) January 27, 2015
Оскорбить память погибших в Освенциме можно одним лишь упоминанием приезда туда Порошенко. Это верно.
— Anatoly Suleymanov (@TolyaSuleymanov) January 27, 2015