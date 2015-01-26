Власть не рассматривает вопрос о введении в Украине военного положения - Березюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Березюк сказал в комментарии журналистам после встречи руководителей фракций коалиции с президентом Украины Петром Порошенко.

Березюк отметил, что во время встречи, в частности, обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях, а также состояния особой готовности всех служб и органов власти на территории всей Украины, что обеспечит приведение в готовность всех средств гражданской обороны к чрезвычайным ситуациям.

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“Мы должны быть готовы к всему: к диверсионным атакам, к террористическим актам, не только на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей, но и во всех городах Украины. Это ответственное отношение к собственной безопасности”, - отметил депутат.

Он подчеркнул, что в Украине десятки лет система гражданской обороны разрушалась.

Отвечая на вопрос, не идет ли речь о введении военного положения, Березюк сказал: “Военное положение - это совсем другой правовой статус. На сегодняшний день мы не говорим об этом”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 января, Кабинет министров Украины принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях и ввел режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям по всей стране.

Как заявил премьер-министр Арсений Яценюк, такие режимы введены «с целью полной координации деятельности всех органов власти для обеспечения безопасности граждан и гражданской защиты населения».