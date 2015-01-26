Порошенко: Присоединение Украины к санкциям против России - это только начало

Об этом сообщается на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

"Присоединение Украины к санкциям против России - это только начало. Дальнейшие шаги прорабатываются нами с мировым сообществом. Теракты в Мариуполе, Донецке, Волновахе не оставляют сомнений, что меры, принятые в отношении сдерживания России, пока не привели к ожидаемой остановке агрессии. Это требует усиления действий!" - говорится в сообщении.

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