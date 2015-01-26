Завтра Рада может признать Россию страной агрессором - Березюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после встречи руководителей фракций коалиции с президентом Украины Петром Порошенко.

Березюк отметил, что во время встречи обсуждались вопросы относительно признания России страной-агрессором.

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“Мы только что обсуждали этот вопрос. Завтра парламент будет принимать соответствующее решение, которое будет достаточно резким”, - сказал депутат.

Кроме того, парламент обратится к странам-союзникам относительно предоставления помощи Украине, в частности оборонного вооружения, для большей эффективности армии в борьбе с агрессором.

Отвечая на вопрос относительно договоренностей о признании России страной-агрессором, Березюк сказал, что это решение завтра будет приниматься парламентом, а на сегодняшний день “у лидеров фракций есть такая позиция, и будут обсуждать ее сейчас во фракциях”.

“Завтра мы выйдем с совместным заявлением относительно этого”, - сказал лидер Березюк.

По его словам, завтра парламент будет рассматривать много вопросов. В частности, относительно информационной безопасности страны, отношений с международными организациями, некоторые юридические вопросы.

“Завтра будет достаточно объемная, как для внеочередной сессии, повестка дня”, - добавил Березюк.