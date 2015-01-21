Воевать за 31 блокпост или продвигаться дальше, будет определять командование - штаб АТО

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

"В районе 31 блокпоста идут бои, наши военные вынуждены были отойти для того, чтобы избежать жертв, когда террористы начали обстреливать их из танков, артиллерии. Они это делали довольно долгое время. Но сейчас, перегруппировавшись, наши начали вести бой с террористами", - сообщил он.

Представитель штаба добавил, что пока нельзя говорить, идет ли бой за возвращение блокпоста, или нет.

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"Решения принимаются по ситуации. Воевать за 31 блокпост, продвигаться дальше - будет определять командование", - добавил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Андрей Лысенко сообщил, что на Бахмутской трассе продолжаются ожесточенные бои.

Во время боев за 29-й и 30-й блокпосты погиб один военный, а около семи получили ранения.