В боях за 29-й и 30-й блокпосты погиб один военный, семеро ранены - Семенченко

Такую информацию он сообщил в эфире 5 канала.

По словам Семенченко, 31-й блокпост был практически уничтожен во время боев. А 29-й блокпост обстреливается из дальнобойной артилерии. Один танк, из которого велся обстрел, уничтожен, пишет Украинская правда.

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"Около 19.00 было порядка семи раненых и 1 погибший", - сообщил он.

"Недалеко от 29-го блокпоста, меньше чем в километре, в поселке Желобок разведка заметила российских военослужащих, то есть кадровую российскую армию", - отметил Семенченко.

Кроме того, по его словам, есть информация, что со стороны Луганска осуществляется движение бронетехники в сторону 29-го блокпоста.

Также Семенченко заявил, что очень пострадали гражданские населенные пункты: Трехизбенка, Счастье, Станица Луганская, Крымское.

По его словам, подмога военным вышла, связь в районе практически отсутствует. Ситуацию осложняет погода и серьезный артобстрел.