В боях за 29-й и 30-й блокпосты погиб один военный, семеро ранены - Семенченко
Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил об одном погибшем и порядка семи раненных во время боев за 29-й и 30-й блокпосты.
Такую информацию он сообщил в эфире 5 канала.
По словам Семенченко, 31-й блокпост был практически уничтожен во время боев. А 29-й блокпост обстреливается из дальнобойной артилерии. Один танк, из которого велся обстрел, уничтожен, пишет Украинская правда.
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"Около 19.00 было порядка семи раненых и 1 погибший", - сообщил он.
"Недалеко от 29-го блокпоста, меньше чем в километре, в поселке Желобок разведка заметила российских военослужащих, то есть кадровую российскую армию", - отметил Семенченко.
Кроме того, по его словам, есть информация, что со стороны Луганска осуществляется движение бронетехники в сторону 29-го блокпоста.
Также Семенченко заявил, что очень пострадали гражданские населенные пункты: Трехизбенка, Счастье, Станица Луганская, Крымское.
По его словам, подмога военным вышла, связь в районе практически отсутствует. Ситуацию осложняет погода и серьезный артобстрел.