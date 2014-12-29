Депутаты решили собраться на заседание уже после Нового года
10:52, 29 декабря 2014Политика
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На следующее пленарное заседание депутаты Верховной Рады соберутся во вторник, 13 января. Запланированное на 30 декабря заседание отменено.
Депутаты решили уже не заседать в этом году / фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении на сайте парламента. В сообщении говорится, что начало заседания запланировано на 10.00.
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В сообщении указывается, что с 29 декабря 2014 по 2 января 2015 народные депутаты будут работать с избирателями. А с 5 по 9 января депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.
Отметим, что вчера и в ночь на 29 декабря Верховная Рада приняла ряд важных законов, в том числе государственный бюджет на 2015 год.
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