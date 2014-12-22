Турчинов опроверг сообщение ОБСЕ о совместном с Россией патрулировании оккупированных территорий

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, сказал секретарь СНБО Александр Турчинов в комментарии журналистам.

По его словам, некоторые СМИ распространили информацию относительно «совместного патрулирования временно оккупированной территории военными Украины и России».

Читайте такжеОБСЕ: Военные Украины и РФ планируют совместный патруль вдоль контролируемых боевиками территорий на Донбассе«Эта информация не соответствует действительности. Мы не считаем возможным осуществлять патрулирование украинской территории совместно с теми, кто с оружием в руках незаконно перешел нашу границу», - сказал он, добавив, что украинские силовики имеют достаточно сил, чтобы обеспечить патрулирование «в любой части нашей страны».

Как сообщала пресс-служба ОБСЕ 19 декабря, наблюдатели ОБСЕ 18 декабря в Дебальцево Донецкой области провели встречу с офицерами украинских и российских Вооруженных сил, которые работают в Объединенном (совместном) центре по контролю и координации наблюдения за соблюдением прекращения огня, а именно: украинским генерал-майором Александром Розмазниным и российским генерал-майором Александром Вязниковым.

Розмазнин заявил, что до 28 декабря сотрудники центра начнут совместные патрули вдоль всех территорий, которые контролируются ”ДНР” и ”ЛНР”.