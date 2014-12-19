ЕС будет готов к новым санкциям, если этого будет требовать ситуация в Украине - выводы Европейского Совета

Об этом идет речь в выводах Европейского Совета, которые были приняты по результатам саммита ЕС, который завершил первый рабочий день утром в пятницу, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

„Ситуация в восточной Украине продолжает вызывать серьезную обеспокоенность. Политика Союза в отношении непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя сегодня была еще больше усилена (были приняты новые санкции). ЕС будет придерживаться этого курса. В случае необходимости Европейский Совет готов предпринять дальнейшие шаги”, - говорится в выводах.

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Кроме того, ЕС призвал все стороны, включая Россию, „активно участвовать и в полной мере выполнить Минские соглашения”.

Отдельно, Европейский Совет поздравил Украину с новым правительством и его решимостью проводить политические и экономические реформы. „После выплаты Комиссией в декабре 500 млн евро макрофинансовой помощи ЕС и его государства-члены готовы и в дальнейшем оказывать содействие и поддерживать процесс реформ в Украине вместе с другими донорами и в соответствии с условиями МВФ. Европейский Совет приветствует готовность Комиссии увеличить гуманитарную помощь населению, которое страдает в Украине”, - говорится в выводах.

Также Европейский Совет призвал обеспечить беспрепятственный доступ к месту аварии в MH17 в интересах расследования, которое продолжается.