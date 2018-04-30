«Батькивщина» получила более трети голосов на выборах в общинах

В региональном разрезе результаты выборов свидетельствуют, что «Батькивщина» победила в 11 областях Украины с 17, где проводились выборы.

«Батькивщина» одержала победу на местных выборах в объединенных территориальных общинах, которые состоялись 29 апреля, с результатом 35,4%.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции в понедельник, 30 апреля, объявляя результаты подсчета голосов по протоколам с участков.

Согласно результатам, «Батькивщина» с большим отрывом опережает другие партии по количеству депутатов, избранных от партий.

В региональном разрезе результаты выборов свидетельствуют, что «Батькивщина» победила в 11 областях Украины с 17, где проводились выборы. Ближайший конкурент – президентская БПП «Солидарность» – только в трех.

Результаты выборов в ОТО, которые являются последними крупными местными выборами перед президентскими и парламентскими в 2019 году, по убеждению Тимошенко, является найправдивішою социологией.

«Выборы в ОТО – это самая правдивая социология. Вы знаете, сколько манипуляций допускает социология. Но то, что сейчас реальные выборы показали «Батькивщине» 35,4% – говорит о реальных симпатии людей, реальное сплочение людей вокруг нашей команды, которая может и мир в стране вернуть, и экономику поднять, и людям веру в себя вернуть и снова всем нам стать счастливыми», – заявила лидер «Батькивщины.

Юлия Тимошенко поблагодарила избирателей за поддержку «Батькивщины» и кандидатам , которые несмотря на давление, админресурс и репрессии, смогли победить.

«Не смотря на все, мы показали, что мафию во главе с высшими должностными лицами государства, которые коррумпированы и аморальны, возможно побеждать с большим преимуществом. В этих общинах мы просто доказали, что старую систему можно разрушить. И на этот раз мы с вами вопреки объединению кланов, давления и аморальности победим и демонтируем старую систему. Мы введем с вами новый курс Украины, который даст новые возможности и стране, и каждому человеку», – заявила Юлия Тимошенко.

Напомним, в воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных общинах в 17 областях Украины состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.