В пятницу, 21 июля, в Киеве ожидается сухая, теплая и довольно солнечная погода, а в субботу придет кратковременное, но сильное похолодание. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в ближайшую ночь термометры в столице покажут +16°, а днем перед выходными воздух прогреется до комфортных +22°...+25°. Ожидается практически безоблачная погода.
Ветер 21 июля будет северо-западный, 2,2 - 2,9 м/с. Атмосферное давление в течение дня повысится с 741 до 746 миллиметров ртутного столба.
Погода 21 июля - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +23°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Тернополе 21 июля ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +25°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +27°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
В Виннице завтра будет +14°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +14° днем +24°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+25°.
В Одессе 21 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+24°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +26°, возможен легкий дождь.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, практически безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +18°...+27°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°, возможен небольшой дождь.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°, возможен небольшой дождь.