Осадков в столице 21 июля не будет.

В пятницу, 21 июля, в Киеве ожидается сухая, теплая и довольно солнечная погода, а в субботу придет кратковременное, но сильное похолодание. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в ближайшую ночь термометры в столице покажут +16°, а днем перед выходными воздух прогреется до комфортных +22°...+25°. Ожидается практически безоблачная погода.

Ветер 21 июля будет северо-западный, 2,2 - 2,9 м/с. Атмосферное давление в течение дня повысится с 741 до 746 миллиметров ртутного столба.

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Погода 21 июля - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Тернополе 21 июля ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +14°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +14° днем +24°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+25°.

В Одессе 21 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+24°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +26°, возможен легкий дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +18°...+27°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°, возможен небольшой дождь.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°, возможен небольшой дождь.

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