В пятницу, 21 июля, украинцев ждет теплая и практически сухая погода. Лишь на востоке, а также в Крыму возможны небольшие дожди. Столбики термометров покажут комфортные +23°...+28°, на юге воздух прогреется до +29°...+31°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +23°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
- В Тернополе 21 июля ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +25°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +27°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
- В Виннице завтра будет +14°...+27°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +14° днем +24°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+25°.
- В Одессе 21 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+24°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +26°, возможен легкий дождь.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +18°...+27°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°, возможен небольшой дождь.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°, возможен небольшой дождь.
Приметы погоды 21 июля
21 июля - если черника в лесу спелая, то будет богатый урожай ржи.