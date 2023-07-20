Перед выходными в Украине будет тепло и сухо / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 21 июля, украинцев ждет теплая и практически сухая погода. Лишь на востоке, а также в Крыму возможны небольшие дожди. Столбики термометров покажут комфортные +23°...+28°, на юге воздух прогреется до +29°...+31°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +23°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
  • В Тернополе 21 июля ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +25°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +27°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
  • В Виннице завтра будет +14°...+27°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +14° днем +24°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, практически безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+25°.
  • В Одессе 21 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +31°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +30°.
  • В Запорожье температура ночью +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+24°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +26°, возможен легкий дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, практически безоблачно.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +18°...+27°, небольшой дождь.
  • В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°, возможен небольшой дождь.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°, возможен небольшой дождь.
21 июля дождей в Украине практически не останется / фото УНИАН

Приметы погоды 21 июля

21 июля - если черника в лесу спелая, то будет богатый урожай ржи.

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