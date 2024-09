Рэпер FatMan Scoop внезапно потерял сознание во время концерта, после чего его сердце остановилось.

В пятницу, 30 августа, умер известный американский рэпер FatMan Scoop. Артисту внезапно стало плохо во время концерта.

Как пишет The Guardian, трагическое событие произошло в штате Коннектикут. Рэпер, исполняя одну из своих песен, неожиданно потерял сознание. Исполнителя сразу доставили в ближайшую больницу, однако было слишком поздно. Жизнь FatMan Scoop спасти не удалось. Сейчас причины смерти 53-летней звезды не раскрываются.

Агентство MN2S, которое представляет рэпера, подтвердило его смерть и опубликовало официальное заявление.

"Scoop ценили в музыкальном мире, его творчество любили бесчисленные поклонники по всему миру. Его легендарный голос, заразительная энергия и неординарная личность оставили неизгладимый след в индустрии. FatMan Scoop был не просто исполнителем мирового класса, он был отцом, братом, дядей и другом. Он дарил нам смех, был постоянным источником поддержки, непоколебимой силы и мужества", - отметили представители артиста.

Что известно о FatMan Scoop

Наиболее известен рэпер своим сотрудничеством с Мисси Эллиотт и Сиарой над хитом 2005 года "Lose Control" и песней Мэрайи Кэри "It's Like That". Свою популярность Scoop получил еще в 1990-х годах. За вышеупомянутые хиты его наградили премией "Грэмми".

Еще одной популярной песней рэпера является трек "Be Faithful" 1999 года. Песня получила международный успех в 2003-м, когда возглавила чарты в Ирландии и Великобритании. Также через год после этого артиста сыграл роль в британском телесериале "Chancers на Channel 4".

