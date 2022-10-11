Актриса призналась, что ее маленькая дочь гордится тем, что ее мама из Украины.

Известная всему миру голливудская актриса Мила Кунис не смогла сдержать слез, рассказывая историю о недавнем разговоре со своей маленькой дочерью. Так, Кунис рассказала, что ее дочь недавно спросила у мамы из Украины ли она. Когда та ответила утвердительно, девочка переспросила, является ли она наполовину украинкой.

Мила не смогла спокойно на этой реагировать и на ее глаза навернулись слезы. Короткий эмоциональный ролик быстро стал вирусным в TikTok.

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"Моя дочь говорит: "В Украине сейчас война?" Я говорю: "Да". "А разве ты не из Украины?" Я говорю: "Да". "Так я наполовину украинка?" Я говорю: "Да". "Она: "Yeah!" (Да!) Она была так горда, это был такой момент. У меня прямо слезы наворачиваются", - сказала Мила Кунис.

Как отметила звезда, она гордится тем, что 8-летняя Уайатт Изабель знает о событиях в Украине.

Отметим, Мила Кунис и ее супруг Эштон Катчер активно поддерживают Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. В начале марта звездная пара объявила о том, что открывает сбор денег для помощи Украинцам. Им удалось собать 35 миллионов долларов, которые передали в благотворительный фонд Flexport.org и сервис по аренде жилья Airbnb.org. С помощью этих средств беженцам из Украины смогли предоставить бесплатное жилье и медикаменты.

Также УНИАН писал, что Зеленский поговорил с Эштоном Катчером и Милой Кунис.

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