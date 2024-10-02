По словам звезды, это произошло при странных обстоятельствах.

Известная американская певица Леди Гага, которая недавно объявила о помолвке с бизнесменом Майклом Полански, рассказала новые подробности их отношений.

Звезда долгое время скрывала свою личную жизнь, однако теперь охотно рассекречивает романтические моменты. В частности, артистка вспомнила, как любимый ей сделал предложение. По словам Гаги, тогда она была одета в комфортную одежду и все произошло неожиданно.

"Он сделал мне предложение сразу после моего дня рождения. Мы поехали вместе в путешествие, где занимались скалолазанием. Это было очень весело. Мы поднялись на вершину, оглянулись, сделали фото. А потом спустились вниз, и возвращались в комнату, когда он спросил: "Можно ли мне сделать предложение?". То есть, Майкл хотел знать, можно ли сделать предложение, прежде чем на это решиться", - рассказала Гага в интервью изданию E News.

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Она также отметила, что избранник не стал на одно колено и не признался в любви на вершине горы, потому что считал это опасным. Однако все это время кольцо находилось у него в рюкзаке. Гага даже не подозревала о намерениях любимого, но сразу ответила желанное "да".

К слову, впервые о романе Леди Гаги с Майклом Полански стало известно в 2020 году. Однако звезда не комментировала ничего, а в этом году на Венецианском кинофестивале похвасталась бриллиантовым кольцом и подтвердила, что скоро выйдет замуж.

Напомним, ранее Леди Гага рассказала, как над ней смеялись в начале карьеры.

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