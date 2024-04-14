Режиссер не видел дочь и сына 4 года.

Известный украинский режиссер Алан Бадоев умилил сеть радостным известием. Знаменитость впервые за четыре года смог встретиться со своими детьми.

Встреча с дочерью Лолитой и сыном Борисом состоялась в Испании. По словам режиссера, постоянно что-то препятствовало их живому общению. Сначала была эпидемия коронавируса, а затем Россия вторглась в Украину и начала полномасштабную войну. В течение четырех лет Бадоев видел своих детей только с помощью видеосвязи. Однако, как написал Алан, это никогда не заменит живого общения с сыном и дочерью:

Я не видел своих детей вместе четыре года ... Сначала ковид, потом война, поэтому приучился к общению через видеосвязь. Хотя для меня это как пить кофе без кофеина или танцевать на "тихом пати", где у каждого своя музыка в наушниках... Слишком новые и современные тенденции, они, скорее, выглядят "как настоящие", но не являются ими.

Сейчас режиссер находится с рабочей поездкой в Испании, где он представляет документальный фильм об ужасах войны в Украине "Долгие сутки". Бадоев проведет несколько дней с детьми. В течение этого времени они будут сопровождать отца на кинопоказах.

"Наконец мы вместе, на несколько дней. Дети сопровождали меня в кинопутешествии. Конечно, я наблюдал за нами... Старательно, каждая деталь важна. Сохранили ли мы наши обычаи, какие получили новые, где мы далеко друг от друга, а где близко", - написал режиссер.

Напомним, Алан Бадоев представил документальную ленту "Долгие сутки" в штаб-квартире НАТО.

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