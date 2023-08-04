Певец ALEKSEEV перевел на украинский язык свой хит "Як ти там". Артист представил новую версию песни и рассказал, что трек переводили довольно долго.
"Моей команде потребовалось время, чтобы сделать перевод, в котором останется тот же смысл песни и все будет звучать органично. Я убежден, что переводить нужно так, чтобы на украинском получилось лучше, чем было раньше. Если про перевод говорят "неплохо", считаю, можно даже не начинать. У нас было много версий перевода, но лучшую создал Олег Боднарчук, также есть в новом тексте несколько строк и от меня. Сегодня я чувствую, что мои песни нужны даже больше, чем раньше. Они о нашем настоящем", - рассказал ALEKSEEV.
Певец не стал снимать для песни новый клип. Он представил трек вместе с видео, в котором, словно титры, показывают слова.
"Як ти там? Як ти там? Чи є той, хто милішим став твоїм вустам? Як ти там? Як ти там? Чи тепло тобі, хто сьогодні прийде вві сні? Як ти там? Ну як ти там? Я скучаю так - я не можу сам Як ти там, як ти там? Я знаю, що час лікує, але я так сумую", - говорится в песне.
Также артист рассказал, что его команда работает над переводом других песен. Певец не планирует останавливаться и хочет создать больше треков на украинском.
ALEKSEEV- "Як ти там"
Реакция сети
В комментариях фаны отметили, что новая версия песни им нравится даже больше старой. Поклонники пишут:
- "Alekseev - это уже бренд! На любом языке прямо за тончайшие струны души! Поздравляем с премьерой на украинском!"
- "Обожаю ваше творчество! А эта песня льется в уши так, будто она всегда была на украинском языке! Просто непревзойденно!"
- "Это невероятно, супер".
Напомним, ранее стало известно, что Макс Барских выпустил хит "Тумани" на украинском языке.