Певец поразил новым звучанием трека.

Популярный певец Макс Барских уже давно перевел свой хит "Туманы" на украинский, а сейчас презентовал полную версию. К тому же этот трек войдет в его новый альбом под названием "Звездопад".

Предстоящий релиз Макса Барских условно можно разделить на две эмоциональные части, ведь слушателей ждет четыре суперхита - переводы главных бестселлеров, которые исполнитель уже презентовал своим поклонникам во время тура "Найти себя", а также шесть совершенно новых композиций, которые будут отождествлять "мечты, которые не осуществились", "мечты, которые загадали снова", "о любви к себе и поиске любви" и "новая жизнь".

"Новый альбом "Звездопад" и все песни, которые войдут в него, я вынашивал почти год. Проехав по городам Украины и встретив своих людей, я почувствовал потребность подарить любимые песни на украинском языке. Просто хочу, чтобы они принадлежали нам с вами и нашим детям", - сказал Барских.

Он добавил, что "Туманы", "Берега", "Подруга - ночь", "Лей, не жалей " - все они будут звучать соловьиной в студийном качестве. Но "Звездопад" - это еще и о новых ощущениях.

Как отреагировать фолловеры на "Туманы" на украинском

"Это просто разрыв"

"Я уже учу новые слова"

"Спасибо за любимый хит на родном языке! На украинском звучит в миллион раз лучше"

"Просто прекрасная украинская версия. Так держать Макс"

"Хит на всех языках"

Напомним, ранее Монатик перевел свой хит "Мокрая" на украинский.

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