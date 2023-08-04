Популярный певец Макс Барских уже давно перевел свой хит "Туманы" на украинский, а сейчас презентовал полную версию. К тому же этот трек войдет в его новый альбом под названием "Звездопад".
Предстоящий релиз Макса Барских условно можно разделить на две эмоциональные части, ведь слушателей ждет четыре суперхита - переводы главных бестселлеров, которые исполнитель уже презентовал своим поклонникам во время тура "Найти себя", а также шесть совершенно новых композиций, которые будут отождествлять "мечты, которые не осуществились", "мечты, которые загадали снова", "о любви к себе и поиске любви" и "новая жизнь".
"Новый альбом "Звездопад" и все песни, которые войдут в него, я вынашивал почти год. Проехав по городам Украины и встретив своих людей, я почувствовал потребность подарить любимые песни на украинском языке. Просто хочу, чтобы они принадлежали нам с вами и нашим детям", - сказал Барских.
Он добавил, что "Туманы", "Берега", "Подруга - ночь", "Лей, не жалей " - все они будут звучать соловьиной в студийном качестве. Но "Звездопад" - это еще и о новых ощущениях.
Как отреагировать фолловеры на "Туманы" на украинском
- "Это просто разрыв"
- "Я уже учу новые слова"
- "Спасибо за любимый хит на родном языке! На украинском звучит в миллион раз лучше"
- "Просто прекрасная украинская версия. Так держать Макс"
- "Хит на всех языках"
Напомним, ранее Монатик перевел свой хит "Мокрая" на украинский.