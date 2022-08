Сериал должен выйти в начале 2023 года.

HBO Max показала первый тизер предстоящего сериала "Последние из нас" (The Last of Us), снятого по одноименной видеоигре.

Первый кадр из постапокалиптического сериала можно увидеть в конце видео-анонса предстоящих проектов HBO Max, опубликованного на YouTube (со 1:41 минуты).

В частности, в объектив попали главные герои проекта – контрабандист Джоэл Миллер в исполнении Педро Паскаля ("Мандалорец", "Нарко", "Чудо-женщина: 1984") и 14-летняя Элли, которую Миллер должен вывезти из карантинной зоны, ее роль исполнила Белла Рамси ("Игра престолов", "Темные начала").

Также в сериале сыграли Гэбриел Луна ("Терминатор: Темные судьбы", "Агенты "Щ.И.Т."), Сторм Рид ("Эйфория", "Отряд самоубийц: Миссия навылет"), Ник Офферман ("Парки и зоны отдыха", "Пэм и Томми") и другие.

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

