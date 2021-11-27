В этом выпуске один из мужчин покинул реалити, а фаворит Златы вернулся на шоу.

В пятницу, 26 ноября, стали известны имена финалистов проекта "Холостячка-2"со Златой Огневич.

Настоящим сюрпризом выпуска от 26.11.2021 стало возвращение психолога Романа Свечкоренко на реалити на церемонии роз. Напомним, Злата отправила его домой, чтобы он оформил официальный развод с женой.

Огневич обрадовалась возвращению своего фаворита на шоу, она вручила ему "запасную" розу. Таким образом, он прошел в финал "Холостячки".

Церемония роз в 11 выпуске шоу "Холостячка" от 26.11.2021

Первую розу от Златы Огневич получил Дмитрий Шевченко. "Холостячка" отметила, что после знакомства с родителями у нее появились сомнения в будущем их с Димой отношений. Вторую розу девушка вручила Андрею Задворному.

Кто покинул шоу "Холостячка" в 11 выпуске от 26.11.2021

В 11 выпуске шоу неожиданно покинул фаворит Огневич и мужчина, которого называли вероятным победителем проекта, - Макс Тарапата.

"Я не смогу дать тебе то, что сделает нас обоих счастливыми. Я отпускаю тебя", - сказала Злата и неожиданно отправила Максима Тарапату домой.

"Я благодарен за каждую минуту, которую провёл с тобой! Спасибо тебе, Злата❤️ Сегодня в нашей истории на проекте была поставлена точка. Мне есть что ещё сказать, но это будет немного позже", - написал Макс в Instagram.

Кто прошел в финал шоу "Холостячка"

Так, в финале шоу сойдутся Роман Свечкоренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Интересно, от кого примет обручальное кольцо Злата?

Знакомство Макса Тарапаты с родителями Златы Огневич

Первым с родными Златы познакомился Максим. Сестра Огневич Юля устроила ему настоящий допрос, вопросы касались и свадьбы, и детей, и в целом отношений. "Приятные впечатления, у меня самые позитивные эмоции на душе", - сказала мама "холостячки".

"Мужчина не может соглашаться со всем. Макс, мне иногда кажется, что ты хочешь во мне раствориться", - сказала Злата Тарапате. Огневич очень важно, чтобы мужчина под нее не подстраивался.

Как Дмитрий Шевченко знакомился с родными "холостячки"

"Вместе они выглядели как единое целое", - сказала мама Златы о паре ее дочери с Дмитрием. Она назвала его простым, искренним и открытым. Отец "холостячки" спросил Шевченко, где они собираются жить с Огневичем, и ответ его не устроил.

"Я почему-то боюсь Диму. Мне кажется, в порыве злобы он может бестактно поступить", - сказала сестра "холостячки".

Знакомство Андрея Задворного с родителями Златы Огневич

Сначала Андрей познакомился с сестрой "холостячки", та задала ему ряд неудобных вопросов. "Я не хочу, чтобы ты в Злате сомневался", – сказала Юля после общения с Задворным.

"У меня есть чувство, я влюблен, мне очень нравится Злата", - сказал Андрей маме "холостячки", при этом он отметил, что пока не готов к появлению детей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова