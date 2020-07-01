Идеальный сырный соус: лучшие рецепты приготовления
Сырный соус является прекрасным дополнением к макаронам и блюдам из овощей, а также его можно подавать к разного рода закускам, чипсам, запеканкам и мясу.
Основой такого соуса, конечно же, является сыр, к которому обычно добавляют другие ингредиенты, а также приправы. Например, готовят сливочно-сырный соус, соус сырно-яичный, сырный соус бешамель.
Сырный соус
- Молоко - 300 мл
- Лук репчатый - 1 шт.
- Масло сливочное - 15 г
- Сыр Эмменталь - 100 г
- Сыр пармезан - 20 г
- Мука - 1 ст. л.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Орех мускатный молотый - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Соль - по вкусу
В ковшик налить молоко. Небольшую луковицу нарезать произвольно и положить в молоко. Туда же отправить лавровый лист.
Читайте такжеСочные и ароматные гречаники: как приготовить сытное блюдо
Положить ковшик на плиту, довести до кипения, снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 20 минут. По истечении указанного времени, молоко процедить.
Натереть на мелкой терке сыр Эмменталь и пармезан.
В сковороде растопить 15 г сливочного масла, насыпать муку и обжаривать ее до золотистого. Затем добавить луковую молоко и варить до загустения, постоянно помешивая.
Добавить соль, перец и мускатный орех, перемешать. Добавить тертый сыр. Варить сырный соус до однородности.
Сырно-чесночный соус со сливками
- Сливочное масло - 60 г
- Чеснок - 2 зубч.
- Мука - 10 г
- Сливки жирные (33%) - 250 мл
- Пармезан - 75 г
- Перец - 1,5 г
- Соль - 1,5 г
В сотейник выложить сливочное масло и на среднем огне растопить его, не доводя до кипения и образования пены. Мелко нарезать чеснок. Когда масло растопится, увеличить огонь, выложить измельченный чеснок и слегка обжарить, чтобы у сливочного масла появился приятный аромат.
Через сито всыпать в сотейник просеянную муку и быстрыми движениями перемешать. Поджарить муку в течение 1-2 минут, помешивая силиконовой лопаткой.
Затем постепенно влить тонкой струйкой холодные сливки. Постоянно помешивая, продолжать варить соус на медленном огне до небольшого запустения – он должен стекать с лопатки.
Добавить перец черный молотый перец, соль и всыпать натертый пармезан. Перемешать соус и снять огня. Дать соусу немного остыть, после чего попробовать на вкус и при необходимости приправьте еще перцем и солью.
Соус бешамель с сыром
- Мука - 3 ст.л.
- Сливочное масло - 70 г
- Молоко - 0,5 л
- Мускатный орех - 0,5 ч.л.
- Твердый сыр - 200 г
- Соль - по вкусу
- Белый перец - по вкусу
На медленном огне растопить масло, не давая ему закипеть. Когда масло растопится, добавить муку и молотый мускатный орех, быстрыми движениями перемешивая массу.
Читайте такжеВкусные маринованные шампиньоны: рецепты аппетитной закуски
Тонкой струйкой влить холодное молоко, тщательно перемешать. Образовавшиеся комочки разбить при помощи блендера.
Уваривать на небольшом огне до загустения (5 минут), всыпать тертый сыр и держать на плите до того момента, пока он не расплавится полностью.
Уже готовый соус посолить и поперчить по вкусу. Использовать бешамель в теплом виде, не допуская охлаждения.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram