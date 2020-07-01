Идеальный сырный соус: лучшие рецепты приготовления

Такой соус наполнит незабываемым вкусом различные блюда.

Сырный соус является прекрасным дополнением к макаронам и блюдам из овощей, а также его можно подавать к разного рода закускам, чипсам, запеканкам и мясу.

Основой такого соуса, конечно же, является сыр, к которому обычно добавляют другие ингредиенты, а также приправы. Например, готовят сливочно-сырный соус, соус сырно-яичный, сырный соус бешамель.

Сырный соус

Молоко - 300 мл

Лук репчатый - 1 шт.

Масло сливочное - 15 г

Сыр Эмменталь - 100 г

Сыр пармезан - 20 г

Мука - 1 ст. л.

Лавровый лист - 1 шт.

Орех мускатный молотый - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Соль - по вкусу

В ковшик налить молоко. Небольшую луковицу нарезать произвольно и положить в молоко. Туда же отправить лавровый лист.

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Положить ковшик на плиту, довести до кипения, снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 20 минут. По истечении указанного времени, молоко процедить.

Натереть на мелкой терке сыр Эмменталь и пармезан.

В сковороде растопить 15 г сливочного масла, насыпать муку и обжаривать ее до золотистого. Затем добавить луковую молоко и варить до загустения, постоянно помешивая.

Добавить соль, перец и мускатный орех, перемешать. Добавить тертый сыр. Варить сырный соус до однородности.

Сырно-чесночный соус со сливками

Сливочное масло - 60 г

Чеснок - 2 зубч.

Мука - 10 г

Сливки жирные (33%) - 250 мл

Пармезан - 75 г

Перец - 1,5 г

Соль - 1,5 г

В сотейник выложить сливочное масло и на среднем огне растопить его, не доводя до кипения и образования пены. Мелко нарезать чеснок. Когда масло растопится, увеличить огонь, выложить измельченный чеснок и слегка обжарить, чтобы у сливочного масла появился приятный аромат.

Через сито всыпать в сотейник просеянную муку и быстрыми движениями перемешать. Поджарить муку в течение 1-2 минут, помешивая силиконовой лопаткой.

Затем постепенно влить тонкой струйкой холодные сливки. Постоянно помешивая, продолжать варить соус на медленном огне до небольшого запустения – он должен стекать с лопатки.

Добавить перец черный молотый перец, соль и всыпать натертый пармезан. Перемешать соус и снять огня. Дать соусу немного остыть, после чего попробовать на вкус и при необходимости приправьте еще перцем и солью.

Соус бешамель с сыром

Мука - 3 ст.л.

Сливочное масло - 70 г

Молоко - 0,5 л

Мускатный орех - 0,5 ч.л.

Твердый сыр - 200 г

Соль - по вкусу

Белый перец - по вкусу

На медленном огне растопить масло, не давая ему закипеть. Когда масло растопится, добавить муку и молотый мускатный орех, быстрыми движениями перемешивая массу.

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Тонкой струйкой влить холодное молоко, тщательно перемешать. Образовавшиеся комочки разбить при помощи блендера.

Уваривать на небольшом огне до загустения (5 минут), всыпать тертый сыр и держать на плите до того момента, пока он не расплавится полностью.

Уже готовый соус посолить и поперчить по вкусу. Использовать бешамель в теплом виде, не допуская охлаждения.

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