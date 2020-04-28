Лучшие рецепты кексов: как приготовить воздушный и ароматный десерт
Невероятно рассыпчатые, пышные, нежные, ароматные, а также изюмно-изюмные – все это можно сказать о таком лакомстве, как кексы.
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Кексы – это вкусная сладкая выпечка из бисквитного или дрожжевого теста. Чтобы обогатить вкус данной выпечки, в кексы часто добавляют изюм, орехи, повидло, цукаты и присыпают их сахарной пудрой.
К тому же эту сдобу совсем несложно готовить, а процесс выпекания займет немного времени. Кексы будут великолепным аппетитным дополнением к любимому чаю или кофе.
Воздушные кексы на кефире
Мука – 230 г
сахар – 150 г
кефир – 130 мл
сливочное масло – 100 г
яйца – 2 шт.
разрыхлитель – 10 г
ванильный сахар – 1 ч.л.
соль – небольшая щепотка
изюм (по желанию) – 100 г
цедра небольшого лимона (по желанию)
Яйца растираем с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавляем растопленное масло (не горячим), кефир, изюм и цедру лимона. Все хорошо перемешиваем.
В отдельной посуде смешиваем муку с разрыхлителем и просеиваем в яично-кефирно-масляную смесь. Хорошо перемешать.
Раскладываем его по формочкам (заполняя примерно на 3/4 объема). Силиконовые формы можно ничем не смазывать, алюминиевые обязательно следует смазать маслом, а лучше вставить дополнительно бумажные формочки.
Выпекаем при температуре 180°С до красивого румяного цвета, в среднем 30-35 минут. Проверяем готовность с помощью деревянной шпажки или спички. Остуженные кексы по желанию посыпаем сахарной пудрой.
Нежные творожные кексы с вишней
Мука – 200 г
разрыхлитель для теста – 5 г
соль – 0,5 ч. л.
сахар-песок – 80 г
сыр – 150 г
молоко – 150 мл
яйца – 2 шт.
масло – 60 мл
вишня – 150 г
В миске смешиваем просеянную муку, разрыхлитель, соль и сахар.
Сыр разминаем и добавляем к нему молоко, яйца и масло. Перемешиваем.
Смешиваем жидкую и сухую часть.
Добавляем в готовое тесто вишню и раскладываем его по формам. Силиконовые формы можно не смазывать. Выпекаем кексики в разогретой до 200°С духовке около 30 минут.
Кексы "Брауни" (шоколадные)
Мука – 100 г
масло сливочное – 180 г
шоколад – 100 г
сахар – 200 г
яйца – 4 шт.
какао – 40 г
разрыхлитель – 1 ч.л.
Сливочное масло растопить с шоколадом на водяной бане, немного остудить и слегка взбить миксером. Добавить сахар и снова хорошо взбить.
Далее по одному добавляем яйца и после каждого взбиваем массу в течение минуты.
В отдельную емкость просеиваем муку, какао и разрыхлитель.
Объединяем сухие и жидкие ингредиенты и вымешиваем тесто до однородности.
Раскладываем тесто по формочкам (количество теста рассчитано где-то на 12-14 небольших кексиков). Выпекаем кексы в разогретой до 180°С духовке около 20 минут.
Ароматные пряные кексы
Мука – 300 г
растительное масло – 150 мл (без запаха)
яйца – 3 шт.
сахар – 150 г
сметана – 50 г
разрыхлитель теста – 10 г
имбирь сухой – 1,5 ч.л.
корица – 1 ч.л.
мускатный орех – 0,5 ч.л.
яблоки – 2-3 шт.
крупа манная – 40 г
Муку просейте с разрыхлителем, добавьте все специи и перемешайте.
Яйца взбейте с сахаром, затем взбивая, понемногу вливайте масло. Взбивайте до растворения сахара. Должна получиться легкая воздушная масса.
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В сухую массу добавьте половину масляной смеси и сметану. Размешайте ложкой.
Затем добавьте оставшуюся массу и размешайте до однородности. Сильно вымешивать не нужно.
Яблоки помойте, очистите от сердцевины и кожуры. Нарежьте небольшими кусочками и перемешайте с манкой.
Добавьте яблоки в тесто, перемешайте. Разложите тесто в порционные формы. Силиконовые можно ничем не смазывать, металлические лучше смазать растительным маслом.
Выпекайте кексы 25-30 минут при температуре 180°С. Затем выключите духовку и оставьте их там на 7-10 минут. Посыпьте остывшие кексы сахарной пудрой и подавайте к столу!