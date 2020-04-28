Лучшие рецепты кексов: как приготовить воздушный и ароматный десерт

Кексы невероятно вкусная и нежная выпечка. Они являются прекрасным угощением для гостей, а обычные будни разбавят многообразием вкусов.

Невероятно рассыпчатые, пышные, нежные, ароматные, а также изюмно-изюмные – все это можно сказать о таком лакомстве, как кексы.

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Кексы – это вкусная сладкая выпечка из бисквитного или дрожжевого теста. Чтобы обогатить вкус данной выпечки, в кексы часто добавляют изюм, орехи, повидло, цукаты и присыпают их сахарной пудрой.

К тому же эту сдобу совсем несложно готовить, а процесс выпекания займет немного времени. Кексы будут великолепным аппетитным дополнением к любимому чаю или кофе.

Воздушные кексы на кефире

Мука – 230 г

сахар – 150 г

кефир – 130 мл

сливочное масло – 100 г

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 10 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

соль – небольшая щепотка

изюм (по желанию) – 100 г

цедра небольшого лимона (по желанию)

Яйца растираем с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавляем растопленное масло (не горячим), кефир, изюм и цедру лимона. Все хорошо перемешиваем.

В отдельной посуде смешиваем муку с разрыхлителем и просеиваем в яично-кефирно-масляную смесь. Хорошо перемешать.

Раскладываем его по формочкам (заполняя примерно на 3/4 объема). Силиконовые формы можно ничем не смазывать, алюминиевые обязательно следует смазать маслом, а лучше вставить дополнительно бумажные формочки.

Выпекаем при температуре 180°С до красивого румяного цвета, в среднем 30-35 минут. Проверяем готовность с помощью деревянной шпажки или спички. Остуженные кексы по желанию посыпаем сахарной пудрой.

Нежные творожные кексы с вишней

Мука – 200 г

разрыхлитель для теста – 5 г

соль – 0,5 ч. л.

сахар-песок – 80 г

сыр – 150 г

молоко – 150 мл

яйца – 2 шт.

масло – 60 мл

вишня – 150 г

В миске смешиваем просеянную муку, разрыхлитель, соль и сахар.

Сыр разминаем и добавляем к нему молоко, яйца и масло. Перемешиваем.

Смешиваем жидкую и сухую часть.

Добавляем в готовое тесто вишню и раскладываем его по формам. Силиконовые формы можно не смазывать. Выпекаем кексики в разогретой до 200°С духовке около 30 минут.

Кексы "Брауни" (шоколадные)

Мука – 100 г

масло сливочное – 180 г

шоколад – 100 г

сахар – 200 г

яйца – 4 шт.

какао – 40 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Сливочное масло растопить с шоколадом на водяной бане, немного остудить и слегка взбить миксером. Добавить сахар и снова хорошо взбить.

Далее по одному добавляем яйца и после каждого взбиваем массу в течение минуты.

В отдельную емкость просеиваем муку, какао и разрыхлитель.

Объединяем сухие и жидкие ингредиенты и вымешиваем тесто до однородности.

Раскладываем тесто по формочкам (количество теста рассчитано где-то на 12-14 небольших кексиков). Выпекаем кексы в разогретой до 180°С духовке около 20 минут.

Ароматные пряные кексы

Мука – 300 г

растительное масло – 150 мл (без запаха)

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

сметана – 50 г

разрыхлитель теста – 10 г

имбирь сухой – 1,5 ч.л.

корица – 1 ч.л.

мускатный орех – 0,5 ч.л.

яблоки – 2-3 шт.

крупа манная – 40 г

Муку просейте с разрыхлителем, добавьте все специи и перемешайте.

Яйца взбейте с сахаром, затем взбивая, понемногу вливайте масло. Взбивайте до растворения сахара. Должна получиться легкая воздушная масса.

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В сухую массу добавьте половину масляной смеси и сметану. Размешайте ложкой.

Затем добавьте оставшуюся массу и размешайте до однородности. Сильно вымешивать не нужно.

Яблоки помойте, очистите от сердцевины и кожуры. Нарежьте небольшими кусочками и перемешайте с манкой.

Добавьте яблоки в тесто, перемешайте. Разложите тесто в порционные формы. Силиконовые можно ничем не смазывать, металлические лучше смазать растительным маслом.

Выпекайте кексы 25-30 минут при температуре 180°С. Затем выключите духовку и оставьте их там на 7-10 минут. Посыпьте остывшие кексы сахарной пудрой и подавайте к столу!