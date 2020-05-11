Вкусно, сытно, ароматно: как правильно приготовить домашние пельмени

Успех приготовления пельменей во многом зависит от того, удастся ли правильно приготовить тесто для них.

Пельмени в особом представлении не нуждаются. Это блюдо из пресного теста и фарша уже давно обрело в народе популярность за свою сытность, а также простоту приготовления и хранения. Неудивительно, что аналоги уральских пельменей в том или ином виде существует во многих кухнях мира.

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У каждого в жизни наступает момент слабости, когда невозможно отказать себе в порции сочных и ароматных пельменей. Особенно – если это домашние пельмени ручной лепки, изготовленные с полным соблюдением рецепта.

В чем же заключаются тонкости приготовления пельменей в домашних условиях?

Рецепт теста на пельмени

Успех приготовления пельменей во многом зависит от того, удастся ли правильно приготовить тесто для них.

Согласно традиционному удмуртскому рецепту, тесто для пельменей замешивается из муки, куриных яиц и воды.

На 500 г муки потребуется 2 куриных яйца, 1 столовая ложка растительного масла, 20 мл воды и половина чайной ложки соли.

У опытных кулинаров процесс приготовления теста для пельменей занимает не более 15 минут.

Муку следует высыпать на стол горкой и сделать в ней небольшое углубление. Затем осторожно влить туда яйца, уже подсоленную воду и растительное масло. Перемешивать, постепенно собирая муку со всех сторон, пока не образуется крутое тесто. Затем вымесить его руками, до образования однородной массы.

Тесто для пельменей можно приготовить и без яиц, на воде.

Для этого муку желательно предварительно смешать с солью, добавить горячей воды и растительного масла, а затем тщательно вымесить.

Образованную из муки и воды массу можно оставить на 20-30 минут, чтобы она обрела эластичность.

Упростить приготовление теста для пельменей может хлебопечка. Во многих из них есть режим приготовления пельменного теста. Следует лишь помнить о важности тщательного соблюдения пропорций муки, яиц и воды при закладке ингридиентов.

Приготовленное в хлебопечке тесто также можно домесить вручную, а затем оставить на полчаса.

Рецепт фарша на пельмени

Второй шаг в приготовлении традиционных пельменей – подготовка фарша. Подойдет практически любое мясо – курятина, свинина, говядина и даже рыба. Наиболее популярный и традиционный вариант – пельмени со свининой и / или говядиной.

На 500 граммов фарша потребуется две средних или одна крупная луковица, а также молотый черный перец и соль по вкусу.

Лук тщательно порезать, мясо перекрутить на фарш, тщательно посолить и поперчить. Смешать фарш с луком.

Чтобы пельмени получились немного «сочнее», можно добавить в полученную массу полстакана воды. Фарш в любом случае нужно хорошо перемешать.

Приготовление пельменей

Когда на кухне уже есть и тесто, и фарш, начинается самая трудоемкая часть приготовления. Нередко в ней принимает участие вся семья.

Тесто равномерно раскатывается скалкой до толщины приблизительно в 2 мм. С помощью стакана в нем «вырезаются» одинаковые круги. В эти самые круги накладывается фарш (по 1 одной чайной ложке), после чего пельмень заворачивается в знакомую всем форму: сначала из него лепится вареник, а потом концы этого вареника соединяются.

Уже слепленные пельмени выкладывать на присыпанную мукой поверхность, чтобы не допустить их прилипания.

При лепке пельменей можно немного схитрить и воспользоваться специальными формами – пельменницами. Они немного упрощают процесс.

Варить пельмени следует на медленном огне, осторожно помешивая, чтобы не порвать их. Когда они всплывут и дадут аромат – варить еще около 5 минут. Обычно варка пельменей не занимает более 10 минут.

Пельмени можно считать готовыми, если их тесто не жесткое, а мясо не дает красного сока. Обычно после варки вода сливается, но многие предпочитают пельмени с бульоном.

Жареные ленивые пельмени – рецепт

Если времени на готовку крайне мало, а пельменей все равно хочется, рецепт «ленивых» пельменей может стать настоящим спасением.

Особенность рецепта заключается в том, что пельмени не лепятся поштучно.

Мясо для пельменей следует равномерно разложить по всему раскатанному тесту, а затем свернуть его в рулет. Этот рулет нарезается на равные части, которые желательно немного спрессовать и дополнительно обвалять в муке.

Такие пельмени будут не вариться, а жариться на медленном огне. Сковороду предварительно следует прогреть и добавить растительного масла, а затем выкладывать на нее пельмени.

Жарить их примерно 8 минут, пока нижняя часть не покроется румяной корочкой. После этого в скороводу добавляется вода, примерно до половины боковой грани пельменей. Накрыть сковороду крышкой и оставить тушиться еще на 20-30 минут.

Китайские пельмени – рецепт

В китайской кухне есть целый ряд аналогов пельменей. Особой популярностью далеко за пределами Поднебесной пользуюется цзяoцзы – блюдо из пресного теста с начинкой.

Цзяoцзы выделяются узнаваемой формой в виде продолговатого конвертика-полумесяца. В отличие от пельменей, они могут вовсе не содержать мяса. Начинкой им могут служить, к примеру, грибы с луком и вареным яйцом. Существуют также варианты с морепродуктами, курицей и прочим.

Тесто для китайских пельменей готовится примерно так же, как и для обычных. В Китае цзяoцзы варят в особых деревянных пароварках, но их также можно и обжарить на медленном огне.

Готовые цзяoцзы подаются на стол с особым соусом – смесью соевого соуса, рисового уксуса, имбиря и специй.