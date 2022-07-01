Какие существуют народные приметы в июле и что мы отмечаем каждый день - узнайте в материале УНИАН.

Славяне верили, что каждый день в году имеет свое уникальное значение. Наши предки знали, что приметы погоды - это не просто суеверия, а возможность понять, что будет в будущем с урожаем или с жизнью человека. Также они почти ежедневно отмечали какой-нибудь праздник - поклонялись Богам или природным явлениям.

УНИАН расскажет, какие старинные приметы на каждый день в июле сохранились до наших дней.

Народные приметы в июле - славянский календарь

1 июля - Ярилин день. Славяне почитали Бога Солнца и молились ему о хорошем урожае. Также было принято ходить на покос, набивать матрасы свежескошенной травой, устраивать ярмарки, водить хороводы и ходить в гости к родственникам.

2 июля - Зосима Пчельник. Пчеловоды в этот день не беспокоили пчел, чтобы они занесли мед в ульи и залили соты. Также проводили разные ритуалы, чтобы гарантировать хороший сбор меда.

3 июля - Мефодий Перепелятник. В старину к этому дню на полях поспевали хлеба, и к ним слетались перепела. Мужчины выходили на охоту, чтобы поймать птиц и принести их домой. Также 3 июля наблюдали за погодой: если идет дождь, то он не закончится еще 40 дней.

4 июля - Ульянов день. К этой поре распускались цветы липы, которые было принято собирать. Из них делали настои и мази, а девушки использовали растение в косметических целях.

5 июля - Евсеев день. Славяне считали эту дату днем встреч, поэтому ходили в гости к родственникам, а молодые люди могли посвататься. Важны были и погодные приметы - дождь в Евсеев день означал хороший урожай хлеба.

6 июля - Аграфена Купальница. Наступает ночь на Ивана Купалу и люди ходят на водоемы купаться. Также важно в эту дату собирать травы и растения - они обладают целебной силой. Крестьяне на Аграфену высеивали репу и читали заговоры на урожай.

7 июля - Ивана Купала. Продолжаются гуляния, люди собираются вечером, купаются в водоемах, разжигают костры и прыгают через них. Травники все также собирали в лесах целебные растения, а крестьяне косили траву. Для того, чтобы защититься от нечистой силы, славяне вешали на дверь пучок крапивы.

8 июля - Петра и Февронии. Святые считаются покровителями супругов, поэтому в этот день можно помолиться им о благополучии в семье. В народе верили, что 8 июля особенно активны русалки, поэтому в водоемах нужно купаться осторожно.

9 июля - Давид Земляничник. Именно сегодня в лесах созревают первые плоды земляники. Люди отправлялись на сбор ягоды, затем варили из нее варенья или компоты, а также делали целебные чаи.

10 июля - Самсон Сеногной. По наблюдением наших предков, в этот период идут сильные дожди, поэтому заготовленное сено начинает загнивать. Согласно народной примете, если на Самсона идет дождь, то мокрая погода будет еще семь недель.

11 июля - Крапивное заговенье. Символом этого дня стала крапива, именно сегодня нужно было собирать ее, засушивать и варить из нее супы - с 12 июля она теряет свои защитные свойства. В старину из "крапивной" ткани шили крепкие паруса, мешки, кули, а иногда и одежду.

12 июля - Петры-Павлы или Петрово говенье. Этим днем заканчивается Петров пост, а славяне накрывают пышные столы, приглашая родственников и соседей. Согласно примете, 12 июля нужно умываться водой из трех ключей и встречать рассвет на берегу реки.

13 июля - Двенадцать апостолов. Считалось, что с этого дня лето начинается жаркое, крестьяне шли на покос, одеваясь в лучшие платья. Также люди красили яйца в желтый и красный цвета или готовили из них блюда. Еще одна традиция - делать из соломы куклу, наряжать ее в сарафан и украшать бусами.

14 июля - Летние Кузьминки. У славян в эту дату в самом разгаре был сенокос, также люди собирали плоды малины и крыжовника, варили из них варенья и компоты. Девушки собирались вместе, готовили угощения, рассказывали истории и гадали.

15 июля - Берегиня. Наши предки чествовали Богиню-хранительницу духов и богатства земли. Молились ей о хорошем урожае, крепком здоровье и защите от нечисти. Девушки гадали, читали заговоры и делали обереги.

16 июля - Стожары. День считался несчастливым, поэтому лучше оставаться дома и ничего не делать. Разрешалось охотникам ходить в лес, но только при условии наличия в небе скопления Плеяды в созвездии Тельца. Крестьяне на Стожары собирали мак.

17 июля - Андрей Налива. В эту дату на полях наливаются озимые культуры и только-только всходит гречиха. Согласно приметам, если на деревьях появляются желтые листья, то осень будет ранней.

18 июля - Афанасьев день или Месяцев праздник. Наши предки 18 июля наблюдали за месяцем - от этого зависело качество урожая. Если он "перебегает" с места на место и прячется за облака, то продовольствия будет вдоволь. Каждый, кто вечером посмотрит на месяц, будет здоров целый год.

19 июля - Сысоев день. Считалось, что к этому дню нужно обязательно завершить посевные работы. Роса в эту дату обретает целебные свойства, поэтому ею можно умыться и обязательно нужно пройтись по росе босиком.

20 июля - Авдотья Сеногнойка. В этот период раньше шли постоянные дожди, а это мешало заготовке сена. Именно поэтому до 20 июля нужно успеть сделать все необходимые работы. Также в эту дату можно погадать на судьбу.

21 июля - Прокопий Жнец. С этого дня начинали жать рожь и молиться святым о хорошем урожае. Дополнительно было принято накрывать пышные столы и приносить дары Богам. Также можно было уже собирать чернику и заготавливать ее на зиму.

22 июля - Панкратий и Кирилл. Славяне в эту дату пробовали первые огурцы, но существовала традиция - женщина-хозяйка срывала огурец и закапывала его в дальнем углу огорода. Такой ритуал обещал богатый урожай на следующий год. Также можно было начинать консервировать огурцы.

23 июля - Антоний Громоносец. Гром в этот день имел огромное значение - если именины святителя приходились на среду или пятницу, и в этот день раздавались грозовые раскаты - это обещало хороший улов рыбы. Отмечали также день ряски - растения, маленькие листья которого часто можно увидеть на поверхности реки.

24 июля - Ольга Страдница. Именины Ольги приходились на самый разгар полевых работ, поэтому крестьяне усердно работали, а также молились святой о хорошем урожае. Яркое сияние Стожар (то есть безоблачное небо) предвещало удачную страду и богатый урожай.

25 июля - Прокл Плакальщик. С этого дня выпадают большие росы, поэтому славяне старались убрать все сено, чтобы оно не загнило. Роса, выпавшая на поле, считалась целебной, поэтому ею умывались и собирали ее для исцеления больных.

26 июля - Архангела Гавриила. В этот период продолжалась жатва. Сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди - нужно было опасаться гибели урожая.

27 июля - Дозоры. Славяне приносили дары Полевому - духу, который живет в поле и может уберечь или испортить урожай. Отправляли детей в лес собирать грибы, а сами читали заговоры Богам, чтобы они уберегли семью и хозяйство от бед.

28 июля - Кирик и Улита. Женщинам в эту дату полагалось отдыхать, а в поле идти запрещалось - 28 июля там хозяйничает нечистая сила. Люди в этот день собирались всей семьей, занимались рукоделием или работами по дому.

29 июля - Финогеев день. Крестьяне начинали жать рожь и считали, что лето подошло к своему пику. Именинный сноп сохраняли для будущих обрядов: с него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей. Часть первого зерна обязательно оставляли для посева.

30 июля - Марина с Лазарем. Этот день считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Люди наблюдали за погодой и уже понемногу готовились к осени.

31 июля - Омельянов день. Жатва заканчивалась, славяне читали заговоры и молитвы, проводили обряды в благодарность Богам. Принято было ходить в баню и париться, чтобы очистить тело и дух после тяжелой работы. Хозяйки с этого дня начинали заготавливать варенья и соленья на зиму.

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