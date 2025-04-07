Какой церковный праздник отмечают верующие 8 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

8 апреля по новому церковному календарю чтут святого Иродиона и других апостолов от 70-ти, избранных Иисусом. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 8 апреля (21 апреля по старому стилю) - день памяти святых апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других, которых выбрал Иисус для проповеди христианской веры.

Видео дня

Святой Иродион жил в I веке и был родственником апостола Павла, а также одним из 70-ти апостолов, которых Иисус Христос избрал для проповедования.

Иродион часто сопровождал в путешествиях Павла. Когда на Балканский полуостров пришло христианство, апостолы Петр и Павел поставили Иродиона епископом города Патары (ныне - территория Турции). Там он обратил в христианство многих иудеев и греков-язычников. Но недовольные этим другие иудеи и язычники напали на епископа, избили его и ранили ножом. К превеликому чуду, апостол остался невредимым и продолжил свое путешествие и проповедь вместе с Петром. Но когда распяли апостола Петра распяли, то тогда же казнили и Иродиона.

Святой Агав также пострадал за свою веру. У него был дар пророчества, и он предрек голод во времена императора Клавдия и страдания апостола Павла в Иерусалиме. Агав проповедовал в разных странах и многих обратил в христианство. Руф был епископом в греческом городе Фивы, Асинкрит - в Гиркании (территория Малой Азии), Флегонт - в Марафоне (Фракия), Ерм - в Далматии. Все апостолы за свое служение Христу перенесли большие страдания и умерли мученической смертью.

Какой церковный праздник 8 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Собор Архангела Гавриила. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 8 апреля

В народе 8 апреля - праздник Родион Ледолом. Прозвали его так потому, что в прежние времена в это время обычно таял и трескался лед.

По приметам судят, какой будут погода летом и урожай:

ясный и светлый день - лето будет жаркое и урожайное;

пасмурно и туманно - к дождливому сезону;

дождь пошел - жди хороший урожай зерна;

теплый вечер и тихая ночь - к жаркому сухому лету.

Согласно приметам, если сегодня умыться холодной водой, то дольше останешься молодым и красивым.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 8 апреля церковь не одобряет ругань, ссоры, сплетни, зависть. Нельзя обижать людей или животных, отказывать в помощи.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешаются горячие блюда без масла. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Следует помнить, что пост - это не диета и ограничение в еде - не главное, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют в этот день делать уборку, ходить на рыбалку или охоту и строить далеко идущие планы - все не заладится.

Что можно делать 8 апреля

В православный праздник сегодня обращаются в молитвах к святому Иродиону и другим апостолам - молятся с просьбами помочь принять верное решение, обрести утешение и покой, укрепить веру и не упасть духом.

День считается благоприятным для примирения, есливы с кем-то в ссоре. Также сегодня нужно помочь тем, кто нуждается и подать милостыню.

По народным обычаям с этого дня начинали весеннюю пахоту.

Кто отмечает день ангела 8 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Марфа, Нифонт, Родион, Сусанна.

По старому стилю день ангела у Аллы, Анны, Василия, Гавриила, Ларисы, Прасковьи, Степана.

Вас также могут заинтересовать новости: