Какой церковный праздник отмечают верующие 13 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

13 апреля по новому церковному календарю чтут память священномученика Артемона. В этот же день, как по новому, так и по старому стилю православные отмечают большой праздник - Вход Господний в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты, а также кого из святых почитают сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 13 апреля (26 апреля по старому стилю) - день памяти священномученика Артемона Лаодикийского.

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Артемон жил в III веке в области Лаодикия (Малая Азия). Его родители были христианами, и сам Артемон еще с детства служил в храме, а когда вырос, то стал священником.

Уже когда он был в преклонном возрасте, то император Диоклетиан начал гонения на христиан. Артемон и святитель Сисиний не испугались, а стали горячо убеждать паству оставаться твердыми в вере. К их храму отправили военачальника Патрикия, но тот по дороге упал без сил. Патрикий призвал святителя Сисиния и, заявив, что уверовал в Христа, попросил о помощи. Святитель помолился, и болезнь ушла, но оказалось, что Патрикий слукавил - он снова отправился к храму и там схватил Артемона. Старца отправили в капище, чтобы принести жертву, там же было полным полно ядовитых змей. После молитвы святого они все погибли, а жрецы, которые увидели это, уверовали в Христа.

Старец Артемон совершил еще немало чудес, но в 303 году был казнен.

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13 апреля по старому и новому календарю - двунадесятый праздник (то есть, один из двенадцати самых важных в церкви) Вход Господний в Иерусалим. В этот день вспоминают, как Спаситель пришел в город Иерусалим, и местные жители встретили его как царя. Они думали, что Христос освободит их от римского рабства, но даже не надеялись, что Иисус дарует им иное спасение - не земное, а небесное.

Ранее мы подробно рассказывали, как праздновать Вербное воскресенье, о главных традициях и запретах дня.

Какой церковный праздник 13 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 13 апреля

В народе 13 апреля - праздник Вербное воскресенье и Фомаида Медуница, в честь святой мученицы Фомаиды, память которой также совершается сегодня. По приметам дня судят об урожае и погоде:

дуб уже распустился - лето будет жарким;

кукушка громко поет - установится теплая погода;

звездная ночь в этот день - год будет урожайным.

13 апреля принято собирать медуницу - растение, из которого готовят отвар от кашля, простуды и воспаления легких. По приметам, именно в этот день медуница имеет особую целебную силу.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 13 апреля, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругань, ссоры, злость, жадность, зависть, лень. Нельзя отказывать в помощи и милостыне.

Запрета на работу в этот день в церкви нет, но по возможности стоит отложить все хлопоты, а день посвятить духовному очищению.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: 13 апреля не советуют отправляться в дальнюю дорогу и делать крупные покупки.

Что можно делать 13 апреля

В православный праздник сегодня обращаются к священномученику Артемону - просят защитить от зла, ведомого и неведомого, укрепить веру, дать сил и стойкости перед испытаниями, а также излечить от болезней близких и детей.

В Вербное воскресенье по возможности нужно пойти в храм, освятить веточки вербы, которые символизируют победу жизни над смертью. Если пойти в храм возможности нет, то можно помолиться и дома. Освященные веточки вербы хранят дома в течение года, ими украшают иконостас или ставят перед иконами.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день есть небольшое послабление - можно есть горячие блюда с маслом, а также рыбу. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

По народным традициям в этот день также принято готовить салат с молодым щавелем и зеленый борщ.

Кто отмечает день ангела 13 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Марфа, Марта, Георгий, Егор, Дмитрий и Феодосий.

По старому стилю день ангела у Вениамина, Марии.

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