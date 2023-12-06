"Интерпайп" из-за блокады границы не доставил уже изготовленную продукцию европейским клиентам, а также часть заказов была перенесена.

Украинская промышленная компания "Интерпайп" из-за блокады польско-украинской границы в ноябре текущего года суммарно недополучила или дополнительно израсходовала $1,2 млн, сообщил директор по обеспечению закупок и логистики группы Алексей Яновский агентству "Интерфакс-Украина" в ответе на соответствующий запрос, пишет Telegraf.

"В условиях блокады черноморских портов основными видами транспорта для доставки клиенту продукции "Интерпайпа" в 2023 году является автомобильный и водный, на которые приходится в целом 79% отгруженной продукции. При этом автомобильные перевозки к европейским клиентам являются очень важными для нашей компании, поскольку по итогам девяти месяцев на их долю приходилось 38% от всей отгруженной продукции", — констатировал Яновский.

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По его словам, автомобили с продукцией компании активно пересекали польско-украинскую границу через переходы "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Руська — Гребенне", однако с 6 ноября они оказались заблокированы.

"Это привело к тому, что "Интерпайп" не доставил уже изготовленную продукцию европейским клиентам, а также часть заказов была перенесена с ноября на декабрь. Это наши прямые убытки в ноябре от забастовки", — сказал директор по закупкам и логистике.

Он также сообщил, что кроме этого есть и косвенные убытки. Так, чтобы избежать заблокированных пунктов пропуска, поток авто был перенаправлен на другие свободные переходы в Словакии и Румынии. Увеличение транспортного плеча привело к росту стоимости транспортировки продукции.

Кроме того, возросла нагрузка на словацкие и румынские переходы, из-за чего там образовались очереди и увеличились простой авто.

"Наши клиенты также готовятся к выставлению претензий и отмене уже заключенных сделок. При этом "Интерпайп" покупал ряд товаров по импорту, который тоже не может пересечь границу из-за блокады. Итак, мы остались без нужного импорта, а европейские продавцы этих товаров — без продаж в Украину", — подчеркнул Яновский.

Таким образом, совокупные (прямые и косвенные) убытки "Интерпайпа" за ноябрь составили $1,2 млн, резюмировал топ-менеджер.

Как сообщалось, из-за начавшегося 6 ноября протеста польских перевозчиков на пограничных переходах "Ягодин — Дорогуск", "Краковец — Корчова" и "Рава-Руська — Гребенне" очереди на въезд перед заблокированными пунктами пропуска на украинско-польской границе с польской стороны достигали 40 км. По озвученной Минвосстановления информации, на украинско-польской границе было заблокировано 20 тыс. транспортных средств, а поток грузовых автомобилей через него упал на 20-25%. С 23 ноября блокада украинско-польской границы распространилась на пограничный переход "Шегини — Медика".

Организаторы блокады, требующие отмены введенного с войной "транспортного безвиза" для Украины, сообщали, что, согласно официальному разрешению местных властей, акция продлится до 3 января 2024 года, однако на отдельных пунктах уже есть разрешения о ее продлении до февраля.

"Интерпайп" — украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Ее продукция поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2022 году "Интерпайп" реализовал 384 тыс. тонн трубной продукции и 87 тыс. тонн ж/д продукции. Продажа ж/д продуктов производится под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 10 тыс. сотрудников. В 2022 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,8 млрд грн.

В структуре компании — пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.