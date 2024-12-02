Эксперт назвал приоритет в противопожарной безопасности критической инфраструктуры Украины

Украинские объекты критической инфраструктуры не могут себе позволить экспериментировать, или экономить на противопожарной безопасности. Ведь каждый вражеский ракетный удар может повлечь непоправимые последствия.

Об этом заявил эксперт по огнезащите, директор Инженерно-промышленной производственной компании "Спецзащита" Денис Любченко в интервью "Фокусу".

Он отметил, что сейчас международные партнеры помогают Украине восстанавливать разрушенные объекты критической инфраструктуры. Но они понимают, что отказ от качественной огнезащиты приведет к значительному увеличению разрушений, а, следовательно, восстановление обойдется гораздо дороже.

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"Важно использовать качественные сертифицированные в Европе материалы, которые прошли испытания в течение многих лет.

Во всем цивилизованном мире главное внимание уделяется предотвращению катастроф, поэтому партнеры не понимают наши попытки сэкономить на огнезащите, чтобы потом героически просить у них больше денег на восстановление того, что можно было защитить от разрушений. Это объективная реальность. Если мы говорим о защите предприятий государственного значения - то вопрос псевдо экономии не должен подниматься вообще", - отметил Денис Любченко.

По мнению эксперта, приоритетом в обеспечении огневой устойчивости для объектов критической инфраструктуры должны стать системы пассивной противопожарной защиты, которые не требуют присутствия человека и использования электроэнергии.

"Чтобы не случилось, пассивная система защиты сработает", - заверил он.

К слову, "Спецзащита" уже 15 лет является официальным дилером немецкой компании svt Products GmbH, которая поставляет системы для противопожарной защиты в промышленности. Ее широко используют мировые гиганты AIRBUS, Volkswagen AG, Siemens, Bombardier, а также украинские "НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго". В целом "Спецзащита" представила свои решения в более 150 проектах по защите объектов критической инфраструктуры Украины, в том числе и АЭС. После аварии на Чернобыльской АЭС европейские партнеры выделили средства на обеспечение системами пассивной защиты всех атомных электростанций Украины. svt Products GmbH (тогда svt Brandschutz GmbH) в 1991 году стала генеральным подрядчиком установки этих систем. За столько лет никаких вопросов к качеству эксплуатации на АЭС не возникало. Это лучше всего характеризует качество продукции компании.

По словам Дениса Любченко, предприятия, которые позаботились о пассивной противопожарной защите конструкций и коммуникаций, а также установили автономные системы обнаружения и тушения огня, ни разу не пожалели об этом.

"Подчеркиваю, что акцент на использовании пассивных систем и автономных средств тушения существует уже много лет, если не десятилетий, во всем мире. Это касается не только важных промышленных объектов, но торгово-развлекательных центров, аэропортов, концертных и выставочных залов. Именно к этому должна стремиться Украина", - подчеркнул эксперт.