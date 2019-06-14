В мексиканском зоопарке состоялся дебют милого жирафенка (фоторепортаж)

Он вместе с мамой позировал для фотографов.

В одном из зоопарков Мексики под названием Xenpal Petting Zoo публике впервые показали новорожденного жирафенка.

Он вместе с матерью позировал для фотографов, но при этом старался не отходить от нее ни на шаг.

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Стоит отметить, что очень небольшой зоопарк, больше похожий на ферму.

Здесь есть возможность для общения с животными, что очень удобно для детей - они могут тронуть и кормить животных, включая жирафов, зебр, лам и других.