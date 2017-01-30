Комнаты с наличными и "черный" рынок боливаров в РФ: российские компании вывезли из Венесуэлы горы обесцененной валюты

Российские компании за три последние года вывезли из Венесуэлы миллиарды боливаров. Однако, в связи с тем, что в Венесуэле кризис, ее местная валюта за это время обесценилась в 50 раз, пишет Republic.

Сообщается, что экономика Венесуэлы сильно зависит от стоимости нефти, а в прошлом году инфляция в стране выросла до 720%.

Следовательно, чтобы спасти свою прибыль, компании из РФ начали вывозить из Венесуэлы самолетами и кораблями наличные деньги. Ведь в Венесуэле обменять боливара не смогли.

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Следовательно, в России наличные начали сбывать по сниженным ценам, а в сеть попало видео комнаты, в которой лежит гора венесуэльских боливаров. В то же время, венесуэльское законодательство запрещает оборот боливаров за пределами страны.

В Венесуэле констатируют, что из страны вывезли наличными 300 миллиардов боливаров в США, Швейцарию, Польшу, Россию, Украину и другие страны.

"Эти горы наличных на самом деле стоят меньше десяти тысяч долларов. Бумага, на которой печатают боливары, стоит сейчас дороже, чем они сами. На "черном" рынке эти купюры по 100 боливаров стоят не больше двух центов, и ситуация ухудшается. Непонятно, зачем нарушать законы и вывозить этот мусор из страны", - комментирует венесуэльский экономист Хенкель Гарсия.

Эту валюту могла скупать в РФ госкомпания "Роснефть", которая имеет бизнес в Венесуэле. На просьбу опровергнуть или подтвердить эту информацию, пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев как отрезал: "Не ваше собачье дело".