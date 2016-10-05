"Поправить" здоровье, не заходя в аптеку, не получится: в России таки демонтировали автомат с настойкой боярышника

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя горуправы Калуги.

Хозяин автомата демонтировал его по просьбе городских властей, несмотря на то что не нарушал закон.

Органы местного самоуправления и полиция провели с предпринимателем беседу.

Читайте такжеСезон простуд открыт: как Ne заболеть?

«Мы с ним переговорили, грубо говоря, призвали к совести, и он признал, что, наверное, это не тот путь бизнеса, который он должен для себя принять», - рассказал председатель комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономических и имущественных отношений города Калуги Дмитрий Иванов.

Хозяин автомата согласился с основным аргументом, что спиртосодержащий лосьон могут приобрести дети.

Как сообщал УНИАН, ранее в Калуге появился вендинговый аппарат по продаже настойки боярышника во флаконах стоимостью 20 руб. В компании «Боярка» утверждают, что этот продукт не является алкогольным или лекарственным препаратом.